Verdens første på 500Hz

I 2020 lancerede den taiwanesiske hardwaregigant ASUS en monitor på 360Hz designet specifikt til gaming og esport. Den blev kaldt verdens hurtigste på daværende tidspunkt.

Men 360Hz var ikke nok.

For kort tid siden annoncerede ASUS en helt ny gaming monitor, som de kalder for verdens første 500Hz G-Sync gaming display: 1080p ROG Swift 500Hz.

Skærmen, som er 24 tommer, kører Full HD (1920x1080) og benytter sig af NVIDIA’s Gsync, som synkroniserer skærmen med computerens grafikkort og derved opnår mere flydende bevægelser på skærmbilledet, når man gamer.

Toppen af kransekagen er dog de 500Hz, der ifølge ASUS er otte gange hurtigere end de 60Hz, som man kender fra mange fjernsyn og moderne smartphones.

Det er ekstremt højt og sandsynligvis langt mere end hvad de fleste gamere har brug for, men ASUS mener at have bevist gennem tests, at de 500Hz gør en forskel for de mest konkurrencemindede og dem, som bare må eje det bedste.

Videoer lavet med et Phantom VEO 640S-kamera, som optager 1000 billeder i sekundet, demonstrerer forskellen på et 360Hz og 500Hz display.

‘Du vil se hvert øjeblik, mens det sker, uden at vente på, at skærmen bliver opdateret - så du kan foretage dit træk, før din fjende overhovedet ser dig komme. Plus, med perfekt indstillet overdrive til hver del af det variable opdateringshastighedsområde, holdes bevægelsessløring på et minimum, uanset hvilken billedhastighed (FPS, red.) du har’, lyder det i pressemeddelelsen fra ASUS.

Skærmen er specifikt udviklet til populære e-sport-spil så som CS:GO, Overwatch, Rainbow Six og Valorant.

‘Den gavner alle spillere, ikke bare konkurrencespil og esport-spil', skriver NVIDIA i en pressemeddelelse.

Firmaet oplyser ikke, hvornår skærmen kommer i handel eller hvad den kommer til at koste.

I Ekstra Bladet+ kan du læse, hvordan du sparer 10.000 kroner på en gamercomputer.