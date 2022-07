Verdens mest hypede mobil vækker latter

Den minder om Johnny 5, WALL-E, Baymax eller en hvilken som helst anden robot fra et hollywoodsk animationsstudie.

Ligesom de fiktive karakterer fremtvinger den overraskede smil og grin fra alle, der ser den i aktion.

Derfor skal du forberede dig på en anseelig mængde opmærksomhed fra dine nærmeste omgivelser, hvis du vælger at lægge de 3799 kroner, som Nothing phone (1) koster.

Der er nemlig ingen, der lyder og ser ud som den London-baserede startupvirksomheds første smartphone.

Hvis du piller bagsiden af en almindelig mobiltelefon, ser den på ingen måde ud som phone (1). Stilen er inspireret af designeren Massimo Vignellis kort over New Yorks metro. Foto: Henning Hjorth

De kalder dem glyphs

Mobilens unikke feature er glyphsystemet, som består af 900 LED-lys opdelt i fire forskellige figurer under bagpladens gennemsigtige gorillaglas.

Det futuristiske hvide lys kan gløde og glimte som døende gadelamper eller blinke og bevæge sig som bagtæppet til et overkogt raveparty. Det er stærkt underholdende.

Annonce:

Samtidigt er glyphsystemets lys perfekt synkroniseret med telefonens overraskende toner, der lyder som en blanding af R2-D2 fra Star Wars og 8-bit lydeffekter fra et 30 år gammelt konsolspil.

De er sære, skrattende og retro men på samme tid moderne i krystalklar lydkvalitet.

Hele systemet tjener som et notifikationssystem for opkald, sms, mails, apps og hvad du ellers installerer på mobilen, der kører på Android 12 med et unikt Nothing-skin.

Nothing phone (1) har en skinny version af Android 12 uden overflødige ekstraprogammer, der æder plads og ydelse. Foto: Henning Hjorth

Du kan vælge mellem 20 forskellige glyphs, der alle har en unik kombination af lys og lyd og eksempelvis dedikere en glyph til arbejdsmail, en anden til opkald fra din kæreste og en tredje til Instagram-likes.

Lægger du telefonen med skærmen nedad, vil den løbende gøre dig opmærksom på notifikationer med lys - med eller uden lyd, alt efter hvad du indstiller den til.

Der er markant forskel på alle glyphs, men man skal alligevel vænne sig til huske, hvad de enkelte er dedikeret til.

Annonce:

Du kan også justere figurernes lysstyrke. De er ekstremt skarpe på 100 procent, men bliver næsten usynlige i direkte sollys på en skyfri dansk sommerdag. De fleste vil nok regulere dem til mellem 20 og 50 procent.

Desværre justeres glyphernes lysstyrke ikke automatisk baseret på omgivelserne, og de slår automatisk fra, når du er ved at løbe tør for strøm. Efterfølgende skal du slå dem manuelt til igen. Det er lidt irriterende.

Den er 7,6 millimeter tyk og vejer 199 gram. Foto: Henning Hjorth

Fantastisk skærm

Nothing phone (1) er en relativt stor mobiltelefon med sine 6,55 tommer.

Skærmen en 10-bit fleksibel AMOLED på 2400x1080 pixel med 120Hz opdateringsfrekvens, HDR10+ og en maksimal lysstyrke på 1200 såkaldte nits. Sidstnævnte er højt og betyder, at skærmen er skarp og læsbar selv under høj sol.

To andre detaljer vækker opsigt.

Normalt bruger man kun fleksibelt display til kurvede skærme, men phone (1) har ingen kurver. Forklaringen skulle være, at det med denne type er muligt at gøre de små sorte kanter rundt om skærmen endnu mindre, end det er muligt med et almindeligt display.

Der følger et gennemsigt cover med, så du kan beskytte mobilen uden at gå glip af glyphsystemet. Foto: Henning Hjorth

Annonce:

Den anden detalje er 120Hz opdateringshastighed, som gør billedet mere roligt og behageligt at se på.

Det er ikke et hyppigt syn for telefoner i denne prisklasse. Til gengæld er de 120Hz adaptive, hvilket vil sige, at telefonen skruer frekvensen ned på 60Hz for at spare strøm, når softwaren mener, at du ikke har brug for dem. Det fungerer rigtig godt på Nothings telefon.

Under den gennemsigtige karosseri finder man et Qualcomm Snapdragon 778G-chipset med 5G fra 2021, hvilket man kan undre sig over. Hvorfor ikke en ny chip?

Nothing har forklaret Ekstra Bladet, at man har valgt det, fordi det har den balance mellem strømforbrug, ydelse og pris, som firmaet har været på jagt efter. Som noget særligt har Qualcomm optimeret chipsettet specifikt til phone (1).

Selfiekameraet er på 16 megapixel og sidder øverst i venstre hjørne. Foto: Henning Hjorth

Nothing har brugt fleksibelt AMOLED for at gøre den sorte kant mindre. Det er en designbeslutning, som har kostet Nothing en del mere end et almindeligt OLED-display. Foto: Henning Hjorth

Den har et problem

Telefonen har kun to kameraer på bagsiden.

Et standard med optisk billedstabilisering og et vidvinkel. Selfiekameraet på forsiden er 16 megapixel og smukt implementeret som en lille prik øverst i venstre hjørne.

Annonce:

Begge kameraer på bagsiden er 50 megapixel, hvilket kan lyde imponerede, men sandheden er, at software og processorkraft har kolossal betydning for billedkvalitet.

Nothing phone (1) fås i sort og hvid. På billedet ses den hvide. Foto: Henning Hjorth

Her har mobilen problemer. Billeder taget i rap fremstår periodisk meget forskellige, og nogle gange er billederne helt uskarpe. Det er som om, telefonen ikke kan beslutte sig for, hvad der skal justeres.

Forhåbentligt vil kommende softwareopdateringer forbedre det markant.

Billeder taget med Nothing phone (1)

Fuld skærm

Glyphsystemet kan også fungere som et alternativ til blitz, som er mere blødt og knapt så skarpt. Det giver faktisk overraskende flotte resultater, særligt når man tager billeder af ansigter.

Den kan filme i 4K dog kun med 30 fps. En sjov lille detalje er, at en rød diode lyser op på bagsiden, når man filmer. Som et videokamera fra 90’erne. Der er kælet for de ydre detaljer.

Der er otte gigabyte hukommelse i den billigste version. Det er mere end gennemsnittet for prisklassen og tilfører kun yderligere til en flydende oplevelse med øjeblikkelig respons. Foto: Henning Hjorth

Strøm til konkurrenten

Nothing lover 18 timers ‘brug’ fra det indbyggede 4,500 mAh-batteri, men det holder ikke, hvis man streamer og gamer.

Annonce:

Ifølge Nothing bruger glyphsystemet ikke mere end en halv procent batteri, hvis man har det fuldt oplyst i 10 minutter, så det er overraskende nok ikke den store batterisluger.

Du kan logge på telefonen med fingeraftrykslæseren, der ligger skjult under displayet. Foto: Henning Hjorth

Det tager lige over én time at lade telefonen fra flad til fuld, og glyphen i bunden viser dig i øvrigt, hvor langt du er med opladningen.

Den hurtigste opladning sker på em times tid fra flad til fuld med en lader og et USB-C-kabel, men telefonen understøtter både trådløs opladning, såkaldt Qi, og omvendt trådløs opladning. Det vil sige, at man kan oplade sine Nothing høretelefoner ved at lægge dem på mobilens bagside.

Du kan også oplade en iPhone, Samsung eller en helt tredje Qi-understøttet mobil på ryggen af Nothing. Som en parasit ...

Mobilens ramme er lavet af 100 procent genbrugt aluminium. Lidt støv og regn kan telefonen også overleve med en klassificering på IP53. Foto: Henning Hjorth

Åndssvagt sjovt

Nothing Technology startede for kun halvandet år siden, og det her er firmaets første mobiltelefon.

Annonce:

Mere end 1000 investorer, fra privatpersoner til Alphabets ventureselskab, har sat penge i firmaet og over 200.000 har skrevet sig på venteliste for at sikre sig et eksemplar af mobilen.

Vel og mærke uden at kende mobiltelefonens fulde egenskaber, som kun er blevet drypvist afsløret i et ulideligt langt forløb.

Firmaet har ført sig frem og spillet på alle tangenter i deres månedlange hypekampagne med opbakning fra en hardcore følgeskare forblændet af grundlæggerens Carl Peis gennembrud hos hans tidligere arbejdsplads OnePlus.

Det havde de slet ikke behøvet, for phone (1) skuffer ikke.

Der følger ingen oplader med til phone (1) - kun et USB-C-kabel. Foto: Henning Hjorth

Nothing har satset anderledes på standardfunktionerne for prisklassen, og her får man ligeud sagt en fed mobil for pengene.

Glyphsystemet er lige så åndssvagt som et par blinkesko i en skolegård, men ligesom skoene løber mobilen med al opmærksomheden. Systemet er en my mere praktisk en skærmnotifikationer men end million gange sjovere.

Phone (1) er en lille legesyg robot, der får dyre flagskibstelefoner til at fremstå kønsløse og kedelige ved siden af.

Annonce:

Nogle vil kalde den irriterende, og det er den også. For konkurrenterne.