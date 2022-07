Verdens mest hypede smartphone: Her er prisen

Nothing Technology har aldrig haft en smartphone på markedet.

Alligevel har 200.000 skrevet sig på venteliste til at købe et eksemplar, og 100 nummererede phone (1)-telefoner er allerede solgt på auktioner. Den første for mere end 22.000 kroner.

Det er sket, uden at nogen af de nye og kommende købere har haft kendskab til telefonens specifikationer, en meget begrænset viden om designet, samt hvad telefonen er i stand til.

Tirsdag aften dansk tid har den London-baserede startupvirksomhed løftet sløret for prisen og phone (1)'s specifikationer for knap 100.000 seere på YouTube.

120Hz OLED-skærm

Telefonen består af mere end 400 komponenter i en ramme af genbrugt aluminium. 50 procent af plastikdelene er lavet af genbrugsmateriale.

På både for- og bagside er der Gorilla-glas, som man kender det fra de fleste moderne smartphones.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Skærmen er en 6,55 tommer 1080p OLED med HDR10+ og 120Hz. De 120Hz er dog adaptive, hvilket vil sige, at den kan skrue ned for opdateringshastigheden for at spare strøm.

Telefonens kerne består af en Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Kendere vil bemærke, at der er tale om en processor fra 2021, men Nothing Technology oplyser til Ekstra Bladet, at den er optimeret og udviklet specielt til deres smartphone, og at den i sidste ende giver en bedre balance i både ydelse, strømforbrug og pris.

Foto: Kenneth Meyer

Som nogle af de første billeder afslørede, har telefonen kun to kameraer, hvilket er usædvanligt for prisklassen. De to kameraer er 50 megapixel Sony IMX766, som man kender fra blandt andre Oppo, OnePlus og Asus Rog-mobiler. Der er et hovedkamera og et vidvinkelkamera med en vidde på 114 grader. Kameraet har også night mode og billedstabilisering.

Der er også et selfiekamera på 16 megapixel, hvilket man kan se som et lille hul i øverste venstre side af skærmen.

Foto: Kenneth Meyer

Batteriet er på 4,500mAh og tager ifølge Nothing 18 timer at tømme. Lader man med kabel, taget det 30 minutter at få telefonen op på 50 procent strøm igen. Telefonen understøtter trådløs opladning, og man kan også oplade sit Nothing headset på telefonen.

Mobilen har en såkaldt IP-rating på 53, hvilket vil sige, at den kan tåle lidt støv og vand, f.eks. regnvejr, men den kan som mange nyere og dyrere mobiler ikke tåle en tur under vand.

Foto: Kenneth Meyer

Det unikke ved phone (1) er dog mobilens såkaldte glyph-system, som firmaet gjorde meget ud af at fortælle om under den netop overståede lancering. Systemet består af 900 led's, som har forskellige former på bagsiden af telefonen.

Hver led-streg kan lyse og blinke i forskellige styrker, mønstre og tempi, og de er tæt knyttet til telefonens notifikationssystem og toner til opkald og beskeder.

Man kan også knytte beskeder og opkald fra bestemte kontakter til særlige mønstre, så man kan genkende, hvem det er fra, uden lyd og uden at se på telefonens display.

Du kan finde en anmeldelse af phone (1) her på eb.dk i løbet af de kommende dage.

