Vestager angriber Apple

Apple har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for mobilbetaling ved at begrænse adgangen til Apple Pay for konkurrenter.

Det konkluderer EU-kommissionen foreløbigt efter at have undersøgt techgiganten siden 2020.

Det er EU-kommissionens foreløbige opfattelse, at Apple begrænser konkurrencen ved at forhindre andre udviklere af mobile betalingsmetoder i at få adgang til den nødvendige hardware og software på Apples enheder.

- Ved at udelukke andre fra konkurrence, har Apple på uretfærdig vis skærmet Apple Pay-pungen mod konkurrence, siger Margrethe Vestager, som er EU's ledende næstformand og kommissær for konkurrence.

- Hvis det bevises, vil denne adfærd svare til misbrug af en dominerende stilling, hvilket er ulovligt i henhold til vores (EU’s, red.) regler, siger Vestager.

Har sendt klagepunkter

Ifølge komissionen har Apple praksis en 'udelukkende effekt på konkurrenter, hvilket fører til mindre innovation og færre valgmuligheder for forbrugerne til at vælge mellem mobilbetaling på iPhones'.

Apples topchef Tim Cook sammen med det irske rockband U2, som optrådte efter Apple præsenterede Apple Pay under et event i 2014. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

Vestager skriver på Twitter, at kommissionen har sendt sine klagepunkter til Apple.

Det er et formelt skridt i undersøgelsen af, om Apple har overtrådt EU's kartelregler.

Kommissionen oplyser ikke, hvor stort et eventuelt bødekrav mod Apple er, hvis klagerne i sidste ende opretholdes.

Apple sætter betingelser

EU-kommissionen indledte i sommeren 2020 en undersøgelse af Apple på baggrund af mistanke om, at Apple overtræder EU's konkurrenceregler.

- Mobilbetalingsløsninger vinder hurtigt udbredelse blandt brugere af mobile enheder, hvilket letter betalinger både online og i fysiske butikker. Det ser ud til, at Apple sætter betingelser for, hvordan Apple Pay skal bruges i apps og på hjemmesider, sagde Margrethe Vestager i 2020.

- Det er vigtigt, at Apples foranstaltninger ikke forhindrer forbrugeres fordele ved nye betalingsteknologier, herunder bedre valg, kvalitet, innovation og konkurrencedygtige priser, sagde hun.

Foto: Ritzau Scanpix/Frank May

Apple Pay kan bruges til at betale i apps, på hjemmesider og i nogle fysiske butikker med iPhones og iPads.

Apple svarede efterfølgende i en erklæring, at virksomheden ikke var enig i anklagerne.

- Det er skuffende, at EU-Kommissionen fremfører grundløse klager fra en håndfuld virksomheder, der ikke vil anstrenge sig - og ikke ønsker at spille efter de samme regler som alle andre, lød det fra Apple i 2020.

EU og Apple har været i krig i flere år. For få uger siden tryglede Apples topchef Vestager om nåde.