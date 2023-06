Videoopkald gør comeback på TV'et

Videoopkald nåede kortvarigt ud på TV-skærme i starten af æraen for Smart TV, men blev hurtigt droppet igen pga. usikre kameraer, der blev udfaset. Nu er et comeback under opsejling

Husker du de første Smart TV? Man kunne vinke til dem, tale til dem og bruge kameraet til videoopkald.

Mange af disse gimmick-funktioner blev hurtigt droppet igen efter sikkerhedseksperter stod i kø for at advare mod at opstille et TV med indbygget kamera i stuen fra TV-producenter, der ikke interesserer sig synderligt meget for privatlivssikkerhed.

Der var sågar en konkret sag, hvor en sikkerhedsekspert demonstrerede, at han kunne kigge med gennem kameraet i Samsung TV.

Comeback til videoopkald på TV'et

Siden da har privatlivsbeskyttelse været et hot tema i tech-branchen, anført af Apples proklameringer. Så det er ikke overraskende, at det er netop Apple det skyder comeback'et i gang.

Tidligere på måneden annoncerede Apple nemlig, at FaceTime, Zoom og WebEx apps lander på Apple TV til efteråret (med tvOS 17). Det kræver, at man bruger kamera og mikrofon i en nyere iPhone. Det forbindes trådløst.

Tidligere på ugen blev det så Sonys tur. Det japanske selskab annoncerede et samarbejde med Zoom, som indebærer, at Zoom appen vil virke med Sony Google TV fra 2022 og 2023. Det kræver tilkøb af Sonys kamera, Bravia Cam, der fastsættes på TV'ets ramme.

Med apps til videoopkald kan man tale med venner, familie og kollegaer på den store skærm i stuen. Kamera og mikrofon til TV'et kan også bruges til eksempelvis hjemme-fitness og karaoke.

Udmeldingerne fra Apple og Sony kommer efter Samsung i 2021 og igen i 2022 luftede planer om et samarbejde med Google om at få Google Duo appen til videoopkald op på TV-skærmen. Det kræver også tilkøb af et kamera.

Der er endnu ingen af producenterne, der tør indbygge et kamera direkte i TV'et igen, men med den vej, pilen peger i disse år, så kan det ikke vare længe før det sker. Mediet Bloomberg har tidligere berettet, at Apple arbejder på en ny udgave af Apple TV-boksen, der kombinerer boks, TV-højttalere, kamera og mikrofon i én og samme løsning.

Så er du klar til at tale med mormor på husets største skærm? Er hun?

