Vild Google-forvirring: - Hvad sker der for det?

Hysterisk, sur og irriterende.

Det er tre ord, der ifølge Google bedst beskriver en kæreste af hunkøn.

For når man bruger Googles oversætter til at oversætte tekster fra dansk til engelsk, så er der enorm stor forskel på, hvornår den vælger at oversætte 'kæreste' til enten 'boyfriend' eller 'girlfriend'.

Og lige netop dét har i den grad været omdrejningspunktet for en masse debat på de sociale medier i de sidste par dage.

Folk har nemlig svært ved at forstå, hvorfor Google oversætter 'kæreste' afhængigt af situationer og handlinger, der langt hen ad vejen bunder i gamle kønsroller.

En af dem, som har undret sig over Googles oversættelse, er efterskolelærer Mia Saks.

- Da jeg opdagede det, så tænkte jeg bare, hvad sker der for, at de kan lave den der i 2022. Det er jo nærmest komisk, at den kan være så gammeldags, siger hun.

Bør ændre det

I tirsdags viste en af Mia Saks' venner hende eksempler på oversættelser med ’min kæreste er direktør’ og ’min kæreste vasker op’.

Måske du selv kan gætte resultatet - en direktør er en mand, og en kvinde vasker op.

- Jeg synes helt sikkert, at Google bør ændre det til ’sweetheart’ eller ’partner’, når man oversætter kæreste fra dansk til engelsk, lyder det fra efterskolelæreren.

Efter vennen havde vist hende eksemplerne, prøvede hun sig selv frem, hvilket der er kommet et utrolig populært opslag på TikTok ud af.

Det har i skrivende stund mere end 250.000 visninger og over 800 kommentarer.

Du kan se TikTok-opslaget nedenfor.

Et komplekst problem

Selvom man måske fristes til tro, at Google har ansat en håndfuld sexistiske mænd til at stå for alle deres oversættelser, så er det faktisk ikke tilfældet.

For oversættelserne i Google Translate sker på baggrund af millioner af eksempler, der findes ude på internettet.

Det fortæller Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef for Google i Danmark.

- Det har desværre indimellem den konsekvens, at de eksisterende kønsstereotyper utilsigtet kan blive gentaget. Det er også ekstremt komplekst problem at løse på tværs af mere end 100 sprog - og ofte findes der ikke et ‘rigtigt’ svar, siger han.

Det ændrer dog ikke på, at Google arbejder hårdt på at løse udfordringen.

- På nogle sprog har vi i dag både feminine og maskuline oversættelser af ord, og det håber vi selvfølgelig at nå endnu bredere ud med, eksempelvis i Danmark.

Han opfordrer i samme ombæring folk til at bruge Translates-feedback-funktion i tilfælde af skæve resultater.