Vilde anklager mod internetstjerne: Groomede og mobbede  

Flere sponsere trækker sig nu fra youtuberen Colleen Ballinger, der bliver anklaget for upassende adfærd over for mindreårige

Internetpersonligheden Miranda Sings er kendt for sin knaldrøde læbestift og dumsmarte kommentarer.

Men nu bliver kvinden bag, Colleen Ballinger, anklaget for at have mobbet og groomet mindreårige.

Det skriver tech-mediet Dexerto.

Den kendte skuespiller og youtuber anklages nemlig for at have haft en upassende omgang med mindreårige.

Det skulle blandt andet være sket i flere gruppechats, hvor hun for eksempel har bedt om billeder af røve, gjort grin med folks hyldest-tatoveringer af hende og bedt unge piger beskrive første gang, de fik menstruation.

I den forbindelse skrev hun om sin egen, hvor ’hun troede, hun sked i bukserne, fordi blodet var så mørkt.’

Beskeden ses nedenfor.

'Følte mig nøgen'

Anklagerne mod Colleen Ballinger begyndte første gang at rulle i 2020, hvor en tidligere fan ved navn Adam McIntyre delte en lang YouTube-video, hvor han beskrev sit upassende og dårlige forhold til den dengang 30-årige stjerne, som han til dels arbejdede for.

Dengang blev hun dog beskyttet så voldsomt af sine fans, at sagen gik i sig selv igen.

Men I en ny video fremviser Adam McIntyre flere af de upassende samtaler, som Colleen Ballinger efter sigende har haft med en masse af sine mindreårige fans. Samtidig skulle hun have presset ham og andre til at arbejde for sig gratis.

Det slutter dog ikke ved Adam McIntyres anklager.

For en kvinde ved navn Becky har også meldt sig i koret af folk, som føler, de er blevet krænket af internetstjernen.

På flere sociale medier har hun delt en video, hvor man ser hende liggende på ryggen på gulvet med benen i vejret, mens Colleen Ballinger spreder hendes ben og lader som om, hun slår en prut.

Videoen ses herunder.

’Jeg var bange for, at min krop ikke var skjult godt nok. Jeg følte mig nøgen,’ har Becky udtalt i forbindelse med episoden.

Fans og sponsorere flygter

Siden beskyldningerne begyndte at flyve, har Colleen Ballinger indtil videre mistet lidt over 30.000 følgere på sin vlog på Youtube.

Samtidig har en lang række sponsorere valgt at stoppe samarbejdet med YouTube-stjernen.

Mindst to virksomheder, som ellers betaler for at reklamere i hende Podcast RELAX!, har trukket sig fra samarbejdet.

Det drejer sig om hudplejefirmaet OneSkin, der har udtalt, at de finder opførslen ’rystende’, og at de hverken vil ’tolerere det eller støtte det i nogen form.’

Også doktorappen Zocdoc har droppet Colleen Ballinger.

Internetstjernen har endnu ikke kommenteret på anklagerne.