Vilde anklager mod kæmpespil: - I gjorde vores børn afhængige

Computerspil er ligesom tobak.

Det mener tre canadiske forældre, som har lagt sag an mod Epic Games for at have gjort deres børn afhængige af det hyperpopulære spil 'Fortnite', der hver dag spilles af flere millioner mennesker – og især er populær blandt børn.

Sagsanlægget er netop blevet godkendt af den canadiske højesteret, som efter en håndfuld måneders betænkningstid har vurderet, at det hverken er ’useriøst,’ eller ’at der mangler beviser.'

Det forklarer dommer Sylvain Lussier, ifølge Business Insider.

Forældrene fortæller blandt andet, at deres børn glemte at spise, bade og sove, fordi de var besatte af 'Fortnite', og et af børnene skulle have spillet mere end 7.700 timer på to år, hvilket svarer til cirka 320 dages spilletid.

Anklagerne underbygges derudover af en udmelding fra WHO i 2018, hvor de anerkendte spilafhængighed som begreb.

Den canadiske højesteret konkluderer derfor, ’at det er væsentligt at undersøge de risici eller den fare, som kan være forbundet med at spille Fortnite’.

Ifølge Sylvain Lussier kan 'Fortnite' nemlig sammenlignes med tobak, da 'man også først opdagede skadevirkningerne sent.'

'Fortnite' udkom i 2017 og er i dag et af de mest populære onlinespil i verden. Foto: Epic Games

Tager kampen op

'Fortnite' er gratis, men man kan bruge penge i spillet på kosmetisk udstyr som eksempelvis en ny spilbar karakter eller et nyt design til sit våben.

Ifølge sagsanlægget er spillet lavet på en måde, der gør det ’stærkt vanedannende,’ skriver BBC.

Epic Games fortæller i en udtalelse, at de har en ’brancheførende forældrekontrol, der giver forældre mulighed for at overvåge deres barns digitale færd’.

’Forældre kan få statistik over, hvor meget deres børn spillet hver eneste uge og tilføje forældregodkendelse til alle køb,’ står der.

Derfor har spilselskabet også tænkt sig at ’tage kampen i retssagen’, fortæller de.