Vilde priser - så billigt er 5G-bredbånd lige nu

Er du på udkig efter bredbånd i hjemmet til en skarp pris? Så bør du overveje at give 5G-internet et skud. Flere af de danske teleselskaber lokker nemlig med utrolig billigt internet via den trådløse 5G-netværksteknologi.

Størstedelen af danskernes bredbåndsløsninger leveres via de kablede teknologier fiber, kabel-tv (coax) og telefonstik (DSL). Men en ny spiller - 5G-bredbånd - har sidst i 2022 for alvor gjort sit indtog på markedet for bredbånd.

Mens YouSee og Telmore har tilbudt mobilt bredbånd via 5G siden udgangen af 2020, er konkurrenterne 3, Telia og Telenor først kommet på banen i løbet af 2022. Det har startet en regulær priskrig - og det kan du som forbruger vinde på.

Læs også: Hvilke fordele er der ved 5G-internet til hjemmet?

Prisen på 5G-bredbånd rasler ned

Inden sidstnævnte teleselskaber begyndte at tilbyde 5G-internet i hjemmet, kunne bredbåndsløsningen ikke fås billigere end til 349 kroner per måned. Nu er normalprisen presset ned til 299 kroner per måned - og intropriserne er helt nede på 164,5 kroner per måned.

Teleselskabet Telenor halverer for eksempel prisen på 5G-bredbånd i seks måneder. Dermed sparer man hele 987 kroner.

Hos 3, der startede priskrigen på 5G-bredbånd i oktober, koster 5G-bredbånd kun 199 kroner per måned i seks måneder. Derefter er prisen 299 kroner per måned.

Hos Telia får man 5G-internet til en intropris på 299 kroner de første seks måneder. Derefter koster abonnementet 329 kroner per måned.

Læs også: Hvor hurtigt er mobilt bredbånd med 5G?

Tjek dækningen, inden du køber 5G-bredbånd

Inden du kaster dig over de gode tilbud, bør du sikre dig, at der er god 5G-dækning nær din bopæl.

Teleselskabernes lokale dækning hos dig har enorm betydning for, hvor høje hastigheder du kan opnå med mobilt bredbånd.

På Telepristjek.dks dækningskort kan du se, hvordan mere end 7.000 danskere oplever dækningen i landets kommuner. Disse erfaringer kan du bruge til at udpege det mobilnet, der bør være bedst i din kommune.

Vil du undersøge dækningen specifikt på din bopæl, kan du besøge mastedatabasen.dk. Her kan du indtaste din adresse og se, hvilke 5G-antenner der er i nærheden af dig. Sidst, men ikke mindst, kan du få oplyst forventede hastigheder på din adresse på tjekditnet.dk.

Alle disse oplysninger kan gøre dig klogere på, hvilket af de fire mobilnet i Danmark - TDC NET, Telia, Telenor eller 3 - du bør vælge, når du køber 5G-bredbånd.

Glem heller ikke, at du - ligesom med et almindeligt mobilabonnement - jævnligt kan skifte teleselskab og spare mange penge året rundt ved at gøre brug af tilbud som dem, der er beskrevet her.



