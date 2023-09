Vildt tilfælde: Caribisk ø scorer millioner

Øen Anguilla har i år tjent styrtende på at være ansvarlige for webdomænet ai

Jackpot!

Det må de omkring 16.000 indbyggere på den lille caribiske ø Anguilla tænke lige nu.

For de har ramt en guldåre – og det er den virtuelle af slagsen.

Siden 1990’erne har Anguilla været ansvarlige for at tildele borgere og virksomheder, der ønsker at bruge internetadresser, som slutter på AI, hvilket indtil for nylig var en fuldstændig ligegyldig tjans.

Men efter bølgen af kunstig intelligens for alvor har ramt os i år, ser det pludselig helt anderledes ud.

Alene i år står øen til at tjene i omegnen af 225 millioner kroner på web-rettighederne til navnet, skriver Bloomberg.

Det ligner, at de har det meget godt på Anguilla. Foto: Finn Frandsen

'Helt anderledes'

Virksomheder såsom Stability.ai, Elon Musks X.ai og Character.ai har allerede betalt gode summer for ordkombinationen.

Det samme er tilfældet for tech-giganter som Google og Facebook, der bruger ’ai’-sammensætningen til at at lede folk ind til virksomhedernes indhold om kunstig intelligens.

Ifølge Vince Carter, der er en af de softwareudviklere, der har haft ansvaret for domænenavnet i årtier, så har de oplevet en fordobling af ai-registreringer det seneste år, så man nu har 287.432.

Han fortæller, at ‘tingene er helt anderledes nu’, efter ChatGPT gik i luften i slutningen af 2022.

Tal fra 2021 viser, at Anguilla havde et BNP på lidt over 2,1 milliarder kroner.