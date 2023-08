YouTube-stjerne indlagt: - Håber ikke jeg dør

Amerikanske IshowSpeed er ramt af voldsom hovedpine og et hævet øjet. Nu er han indlagt for anden gang på under en uge, mens lægerne forsøger at finde ud af, hvad han fejler

Hvis du har været på de sociale medier, så har du sikkert også set internetfænomenet IShowSpeed.

Den amerikanske youtuber er primært kendt for at spille Fifa og Fortnite – og så er han besat af fodboldspilleren Cristiano Ronaldo, som han har forsøgt at møde ved flere lejligheder.

Det sker dog nok ikke lige foreløbig. For IShowSpeed, med det borgerlige navn Darren Watkins Jr., er nemlig for anden gang på få dage blevet hasteindlagt på et hospital i Japan med en bidende klyngehovedpine og et gigantisk hævet øje.

- Jeg elsker jer alle, så bed til, at jeg ikke dør. Det er det eneste, jeg kan tænke på hvert eneste sekund, fordi jeg har så mange smerter, siger den unge youtuber i en video, som er blevet delt på Twitter.

Nedenfor kan du se videoen, IShowSpeed fortælle om sin situation fra en hospitalsseng.

'Vil bare gerne hjem'

Den unge youtuber blev indlagt første gang fredag, hvor hans far var hurtig til at forsikre de mange millioner følgere om, at sønnen var okay.

Her troede lægerne nemlig, at der var tale om en slem bihulebetændelse.

Siden har den 18-årige så delt flere opdateringer, hvor han afslører, at han er på hospitalet igen.

I en af videoerne fortæller han blandt andet, at han netop har fået foretaget en MR-scanning, så lægerne kan fastslå, hvad han fejler.

- Jeg ved ikke, hvor længe jeg skal være her. De kan beholde mig i dage, uger, måneder eller år, hvis de har lyst til det. Jeg vil bare gerne hjem, siger IShowSpeed i videoen.

