Budkrig: De udsulter din lokale restaurant

Hos Kebabish på Vesterbrogade i København har ejeren Nazakit Mahmood netop betalt de sædvanlige 140.000 kr. i månedlig husleje.

Før krisen var restauranten nær Københavns Hovedbanegård dagligt fuld af ofte et halvt hundrede turister og lokale.

Men nu kommer her kun sporadisk bude fra app-baserede takeaway-platforme som Justeat, Hungry og Wolt. De bor på et ungdomshostel et par hundrede meter herfra:

Her har 107 takeaway-bude adresse

Bude fra især Wolt er blevet ekstremt synlige i gadebilledet i de store byer. Foto: Henning Hjorth

Underskudsforretning

For kunderne gider for det første ikke stå ved kødgryderne selv, hvilket er fint for Nazakit, men problemet er, at de heller ikke gider hente maden selv. Eller udebliver af frygt for coronasmitte.

Det er i disse uger truende for det indisk-pakistanske sted, der tidligere var en franchise-filial af den succesrige britiske Kebabish Original-kæde med 90 restauranter

- Jeg har kun åbent, for at stamkunderne ikke helt skal glemme os, når Danmark genåbner. Men det er en frygtelig underskudsforretning. Lønudgifterne er endnu højere end huslejen - og når råvarer, el, gas og moms er betalt, er der intet tilbage.

Se et interview med Wolt-bud Paola Reale fra Argentina om, hvor mange penge hun tjener i Danmark i videoen her

Kommissionen dræber

For udover de sædvanlige omkostninger kommer én udgift, der endegyldigt truer stedet, som siden 2007 har været særligt berømt for sin fede krydrede indiske butter chicken.

Nemlig den kommission, som platformene kræver, når folk fra sofaen bestiller måltider - typisk uden de sodavand, som før forsødede restauranternes bundlinje, når folk spiste ude.

Restauratør Nazakit Mahmoods er gået i en slags takeaway-fælde: Der er masser af røg i køkkenet, men på grund af høj kommission til takeaway-platforme er der ildrøde tal på bundlinjen. Foto: Henning Hjorth

30 procent af omsætningen

Den hastigt voksende finske udbringningstjeneste Wolt, som er blevet mediernes og fagbevægelsens prygelknabe, kræver typisk 30 procent, mens Justeat og Hungry kræver cirka 14-20 procent. I perioder under denne krise slår de dog procenter af i såkaldte 'hjælpepakker' til branchen.

Alligevel kræver de en luns af omsætningen, og dertil kommer 29-59 kroner, som kunderne betaler for at få maden bragt. En udgift, som betyder, at folk fravælger desserter, læskedrikke og småretter.

Selv når kunderne handler måltider direkte på Kebabish’ hjemmeside og henter maden selv, skal Nazakit Mahmood aflevere 10-12 procent af omsætningen til bestillingssytemet YoYo.

Har dummet sig

Nazakit Mahmood erkender at have dummet sig.

Han er som tusindvis af andre restauratører gået i en slags takeaway-fælde ved at overdrage de marginale profitprocenter, der skulle holde Kebabish oven vande i en tid med lavere omsætning, til platformene, som konkurrerer med alle midler.

Eksempelvis har Wolt i en kampagne opfordret til at støtte de lokale restauranter - ved at bruge Wolt.

- Jeg skulle i stedet have vænnet mine mange kunder til at ringe hertil og bestille direkte hos mig - og ikke hos platformene. Så havde jeg måske haft råd til at ansætte et bud, der kunne køre maden ud, siger han.

Restauratør: Forbrugere bliver vildledt

Storrestauratør Morten Pedersen fra koncernen DiningSix, som netop har købt Burger Shack-kæden, kender branchens udfordringer indgående. - Når man betaler så høj kommission, kan man umuligt holde forretningen kørende. Når kunden oveni skal betale leveringsgebyret, tror de, at hele beløbet går til restauranten. Sådan er det ikke. Vis mere Luk

Vildt boom: Danmark har fået et helt nyt erhverv

De slås om dine mad-bestillinger

Tre store takeway-rivaler slås indædt om markedet for app-baserede madbestillinger. Markedet er i enorm vækst med to- eller trecifrede vækstrater.

- Vi har mere end fordoblet vores omsætning i 2020, lyder det eksempelvis fra Wolt.

Og selvom Wolt har voldsom vækst, er Just Eat fortsat den gamle markedsleder - og er især stor i provinsen og i forstæder.

Justeat

Tjenesten står for hver tiende levering selv. Resten af bestillingerne sørger restauratørerne selv for at levere til folk, enten via egne bude eller ved, at folk selv henter måltiderne.

Både Hungry og Wolt anser sig selv som de primære udfordrere til Just Eat, som har haft et noget støvet image.

Hungry havde i fjor store problemer med en underleverandør, som havde vanskeligt ved især i spidsbelasningsperioden kl. 17-20 at bringe mad ud.

Hungry har, for at slå konkurrencen fra Wolt tilbage, fået en kapitaltilførsel på 52 millioner kroner af medejeren, den globale mastodont Delivery Hero.

De ansætter for tiden tusindvis af egne bude i Danmark, og ambitionen er at slå Wolt tilbage ved at tilbyde restauranterne en kommission, som snarere er 20 procent i forhold til Wolts 30.

Også slutkunderne tilbydes for tiden massive rabatter gennem store kampagner.

Wolt

Det kapitalfondejede finske teknologiselskab Wolt er velsignet med markedets mest velfungerende app. Selskabet er lykkedes med at opnå stor popularitet blandt unge i byerne til trods for, at kommissionen normalt er 30 procent af restaurantens omsætning. Dertil skal kunderne typisk betale 29-59 kr. for udbringing.

Alle 3000 bude er selvstændige kurerer, og derfor er selskabet upopulært hos fagbevægelsen, som kræver, de skal ansættes på overenskomst.

Cirka 45 procent af budene er fra Danmark, 35 procent er fra Europa, herunder Rumænien, mens 20 procent er fra resten af verden, især fra Argentina.

Og alle de andre ...



Dertil findes en underskov af mindre tjenester, som forsøger at få en luns af takeaway-boomet - eksempelvis Room Service, Takeout og Eatmore - samt en række bestillingssystemer, hvor restauratøren selv håndterer ordrer; eksempelvis Order Yo Yo, som kræver 6-12 procent i kommission fra restauratøren, mens Nemtakeaway-systemet har succes med 0 procent i kommission mod en fast pris på 695 kr. om måneden.