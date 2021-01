Burger Shack solgt

Den aarhusianske fastfood-iværksætter Qasem Ziar fortryder med garanti, at han ikke solgte sit livsværk Burger Shack i første halvår af 2020.

Dengang kunne burgerkæden have forgyldt dansk-afghaneren med et mindre trecifret millionbeløb.

Men så brød helvede løs, da Fødevarekontrollen og denne avis afslørede konceptet i at være delvist baseret på fup og tvivlsom hygiejne.

Razzia i dansk burgerkæde: Omfattende fup og farligt kød

Prisfald

- Det er ingen hemmelighed, at prisen er betydeligt lavere i dag, siger Morten Pedersen, direktør for restaurationskoncernen DiningSix, der i aften offentliggør at have købt Burger Shack med 12, snart 13 filialer - for et hemmeligt tocifret millionbeløb.

- Vores største udfordring bliver til fulde at genvinde kundernes tillid, siger Morten Pedersen, som udskifter burgerkædens seneste ledelse.

Burger Shacks nye direktør er stoppet

DiningSix er ejet af seks gode venner, som bl.a. driver de velrenommerede restaurantkæder Basso, Klokken og KöD, hvoraf især sidstnævnte tjener gode penge.

Forbrugerboykot

De ejer nu 60 procent af det noget vingeskudte burgerkoncept, der efter en kortvarig forbrugerboykot og en omtumlet tilværelse med mange nye direktører alligevel har vist sig at kunne flyve - godt båret frem af takeaway-boomet under coronakrisen.

20 procent ejes den midtjyske multimillionær Dion Eriksen, der har tjent formuer på at sælge bl.a. optikerkæden Nyt Syn til Profil Optik.

Andre 10 procent ejes af den ligeledes stenrige aarhusianske ejendomsmogul og finansmand Lars-Erik Larsen, mens de resterende 10 procent ejes af Burger Shacks nyindsatte administrerende direktør, Christian Tønnesen.

Tønnesen var partner i The Bird, der sammen med restaurantkæden Cocks & Cows for et par år siden blev solgt til det børsnoterede finske selskab Restamax for et trecifret millionbeløb.

Vil genvinde stolthed

- Min største opgave bliver at komme rundt og tale med de mange medarbejdere, som har haft en hård tid - og som skal genvinde stoltheden og arbejdsglæden, siger Tønnesen.

Ny afsløring: Burger Shacks nye kvalitetschef bag farligt griseri

Han forklarer, at der skal ro på. Burger Shack kaster sig derfor ikke med det samme ind i den hidsige danske burger-krig, hvor aktører som Jagger, Halifax, Burger King, Gasolin, McDonald's og Yo Burger kæmper indædt om markedsandele.

Udsætter åbninger

Faktisk dropper Burger Shack at åbne fire nye restauranter, som Qasem Ziar og den afgående ledelse ellers havde planlagt. Først fra 2022 skal der åbnes nye restauranter, måske også i Oslo, hvor DiningSix allerede har etableret sig.

- Vores vigtigste opgave nu er at kvalitetssikre hele forretningen og genvinde både selvtillid og forbrugertillid, siger Tønnesen.

Morten Pedersen supplerer:

Nulstilling

- Så vi lukker alle vore restauranter i en uge og opfordrer vores franchisetagere til at gøre det samme. De bliver nulstillet og genåbner med helt nye råvarer.

Menutavlerne forbliver stort set uændrede, men muligheden for at få en rød hakkebøf forsvinder. Det var nemlig en praksis, som Fødevarestyrelsen betvivlede sikkerheden i.

Ny razzia: Burger Shacks pizzakæde er også fup