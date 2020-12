Burger Shacks nye direktør er stoppet

Årets mest udskældte fødevarevirksomhed, fastfoodkæden Burger Shack, har igen fået ny direktør, nemlig Thomas Lendrell, som tidligere har haft ansvar for driften hos McDonald's og i pizzakæden Gorm's.

- Der er gæster, som er stoppet med at besøge os, siger den nye direktør, Thomas Lendrell, som senest har været driftschef i pizzakæden Gorm's. Privatfoto

Han er i år tredje topchef i burgerkæden, som i sommer blev afsløret i omfattende fup og elendig hygiejne.

Det fik den daværende direktør Christoffer No til at forlade topposten i det dengang hastigt voksende fastfoodimperium.

Christoffer No Kjærholm stoppede som konsekvens af fødevareskandalen. Foto: Ditte Kaas Christensen/Burger Shack

Han overlod pladsen til den 63-årige Lars Hviid, som tidligere har været it-direktør i Salling Group.

- Lige nu står vi midt i et stormvejr efter sagen om Fødevarekontrollens besøg på alle vores restauranter. Vi har lavet fejl, som vi ikke burde have lavet, erkendte Hviid.

Hviids opgaven var straks at få de glade smileys tilbage, men som beskrevet i Ekstra Bladet blev det en vanskelig opgave.

Burger Shack fortsatte med at få anmærkninger af Fødevarekontrollen, men under sine fem måneder på posten lykkedes det omsider at få lutter glade smileyer.

Efter en masse bøvl fik Lars Hviid styr på hygiejnen, og fupnumrene er ophørt. Foto: Søren Vendelbo

- Lars Hviid har gjort et godt stykke arbejde med at få vore glade smileyer tilbage. Det har vi nu i alle de restauranter, som har haft kontrolbesøg. Der er styr på rutinerne, siger den nytiltrådte Thomas Lendrell.

Han erkender, at 2020 har været hårdt.

- 2020 har været et udfordrende år rent omsætningsmæssigt, ikke mindst på grund af restriktionerne. Hvor meget, der skyldes sagerne med Fødevarestyrelsen, er vanskeligt at sige, siger Lendrell.

- Der er gæster, som er stoppet med at besøge os. Det er svært at sige, hvor mange af dem der kommer tilbage, men jeg har hørt kommentarer om, at man vil give os en chance til. Det tror og håber jeg på sker.

- Og generelt er vi optimistiske og sikre på, vi ikke har åbnet den sidste Burger Shack-restaurant, men lige nu arbejder vi med en kortere tidshorisont, end vi har gjort tidligere.

Lars Hviid rykker over og bliver direktør i fastfoodkæden Pizza Hytten, som har samme ejer som Burger Shack, nemlig iværksætteren Qasem Ziar.

Også Pizza Hytten blev i sommer afsløret i at fuppe kunderne, når man eksempelvis påstod, at der blev brugt italienske råvarer.

