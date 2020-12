Butikker i handske-brølere

De fleste kender det uhygiejniske fænomen med tomme spritdispensere i indgange til butikker og arbejdspladser - hvor man så kan overveje, om man orker at opstøve en medarbejder for at foreslå en genopfyldning.

Men der er også bøvl ved handske-dispensere.

Ekstra Bladet har fundet et par af de mest tåbelige danske eksempler.

'Gå indenfor'

Vi begynder i Østdanmark, hvor Q8 på Nyropsgade i København bad alle bilister, der skulle tanke, gå indenfor for at få udleveret handsker.

Hent handskerne indenfor, krævede Q8, som har indført en politik, om at når man 'tanker ved en af vores brændstofstandere, bedes du bruge de engangshandsker, der hænger på påfyldningspladsen. På den måde undgår vi smittespredning via håndtagene.' Foto: Christian Kloster

Det må siges at være i lodret strid med det corona-fornuftige selvbetjeningsprincip ved brændstof-standerne udendørs. Her var dispenserne til engangshandsker gabende tomme.

Tæt i kø

Inde i butikken var der en lille kø af bl.a. mandlige førere af store BMW’er, muligvis kørt hertil fra en af de oplandskommuner, hvor smitten også er alarmerende udbredt.

De stod tæt i kø i kassen, hvor de så kunne få udleveret handsker.

Blandede rene og beskidte handsker

330 kilometer vestpå i Netto i Østergade i Skjern var der ifølge Fødevarekontrollen indført en om muligt mere uhensigtsmæssig praksis.

Her havde man placeret kassen med de rene, ubrugte engangshandsker i ’affalds-hullet’ til brugte handsker, således at rene og beskidte nu var blevet grundigt blandet.

En kunde kontaktede Fødevarekontrollen, som kom og stoppede den uhygieniske ordning. Butikken fik en indskærpelse og smed alle handsker ud.

Netto har klaget

Netto har klaget over sanktionen. Modsat Fødevarekontrollen bedyrer Netto nemlig, at der slet ikke skete en fejl.

- Der var derimod tale om et bundt ubrugte handsker, som havde været tabt på gulvet, og som derfor korrekt og helt efter reglerne var bortskaffet i skraldeskuffen, skriver pressechef i Salling Group Kasper Reggelsen.

- Den medarbejder, der bistod kontrollanten, kunne ikke på kontrolbesøget redegøre for, hvem der havde kasseret handskerne eller hvorfor, og så blev det fejlagtigt tolket som om, at det var opbevaring af rene handsker i en affaldsskuffe, hvilket på ingen måde er tilfældet.

- Vi fik staks efter besøget opklaret, hvad der var sket – og det var i øvrigt slet ikke den type handsker, der stilles til rådighed i bagerudsalget, der korrekt var bortskaffet. Så her undrer vi os noget over indskærpelsen, som vi også har klaget over.

'Der opbevares nye ubrugte plasthandsker (...) sammen med brugte plasthandsker i skuffen under ta' selv brødskabet...' skriver Fødevarekontrollen, der rykkede ud efter tip fra en Netto-kunde: Foto: Kontrolrapport

Læs hele kontrolrapporten her.

Q8: En meget midlertidig løsning

Ekstra Bladet har bedt Q8 svare på, om selv Q8 synes, at det er fornuftigt i disse tider at bede kunder, der ellers vil blive udenfor, gå ind i butikkerne.

'Du har ret i, at det kan virke som en underlig praksis. Jeg tjekkede op med stationen, og det var en meget midlertidig løsning, da den levering de havde fået på handsker ikke passede i holderen på forpladsen. Så vidt jeg forstod, er der allerede rettet op på det, og handskerne er tilbage ved standeren. Det er selvfølgelig sådan, det skal være,' skriver kommunikationschef Marie Sheye Lund i en mail.