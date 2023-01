Dansk sushi-gigant lukker 10 butikker

Ved du noget om sagen? Kontakt Ekstra Bladet her eller SMS 1224. Det koster alm. SMS-takst.

Fra Kolding i syd og nordpå til Randers er det nu slut med Sushimania.

Kæden har nemlig valgt at ophæve aftalen med Karam Ali Ayad, som har drevet i alt ti jyske franchises af den velkendte sushikæde.

Det skriver Nordjyske.

Kædens direktør, Nathalie Ina Kühl, oplyser at opsigelsen skyldes nødvendige omstruktureringer.

- Vi vil gerne sikre, at vores efterhånden nationalt kendte brand bliver forvaltet efter vores værdier, og det betyder, at vi har gentænkt strukturen for at forbedre konceptet yderligere, lyder det i en pressemeddelelse.

Overfor Nordjyske har hun dog ikke ønsket at uddybe årsagen yderligere.

Sushiart på vej

På domænet sushimania.nu fremgår det, at de ti tidligere Sushimania-butikker fra 3. januar skifter navn til Sushiart, hvorfor man fortsat vil kunne købe sushi i butikkerne - men altså under nyt navn og med ny ejer.

Manden bag Sushiart er Karam Ali Ayad, der tidligere drev de ti franchises af Sushimania.

- Der er tale om en situation, hvor to parter går hver til sit. Det er hverken første eller sidste gang den slags sker. Både vores ansatte og kunder kan være helt rolige. Vi har blot fået et nyt navn og fortsætter vores forretning ufortrødent, siger Karam Ali Ayad.

- Nu hvor vi er konkurrenter i stedet for samarbejdspartnere øger det selvsagt konkurrencen på markedet, der i forvejen er præget af mange aktører, og det kommer forhåbentligt forbrugerne til gode, slutter Ayad.