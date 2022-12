Danskere raser over elselskab: Hvad bilder I jer ind?

Mange er fortørnede over Norlys' seneste kampagne, hvor elselskabet vil donere et større millionbeløb væk

'Nu stopper festen, de er bare så griske.'

'Hvad bilder I jer ind?'

'Ganske enkelt uanstændigt.'

Sådan lyder blot nogle af reaktionerne i kommentarsporet på Norlys' 'Sluk for Danmark'-kampagne, der blandt andet kører på Facebook.

Kampagnen går ud på at få danskerne til at spare så meget som muligt på strømmen 1. januar. Jo mere der spares, jo mere vil Norlys donere til Røde Kors.

Selskabet har garanteret en donation på minimum 10 millioner kroner, men det beløb kan stige helt op til 50 millioner, hvis det lykkes kunderne at nedbringe strømforbruget med en femtedel sammenlignet med samme dato de to seneste år.

Voldsom kritik

På Facebook har kampagnevideoen i øjeblikket 152 kommentarer, hvor langt størstedelen er fra sure danskere. Flere af dem har også kontaktet Ekstra Bladet i håb om, at der bliver sat fokus på det, de kalder et problem.

En af dem er Tina Jakobsen.

- Formålet og hjertet er på rette sted, men timingen og måden, det sker på, er helt uden for skiven. Deres timing er simpelthen mega-dårlig. Der er familier, der kæmper for at få tingene til at hænge sammen, siger hun til Ekstra Bladet.

- Situationen for deres kunder er den, at rigtig mange har svært ved at betale deres regninger, og så har de (Norlys, red.) en profit, der gør, at de kan donere millioner samt købe dyre tv-reklamer og andre reklamer for denne ene velgørenhedsaktivitet. Mange sparer i forvejen så meget, de kan, på deres strøm, fordi priserne er steget til næsten det tredobbelte hen over 2022, tordner Tina Jakobsen.

Hun mener, det er frækt, at elselskabet tager en beslutning om at donere så mange penge væk, uden deres kunder har mulighed for at gøre hverken til eller fra.

- Jeg synes, at virksomheden tager en beslutning på kundernes vegne i en periode, hvor en stor pulje af deres kunder har det svært og er pressede. Jeg vil selv beslutte, til hvem og hvor meget jeg donerer - det skal hverken Norlys eller andre store virksomheder beslutte, siger Tina Jakobsen.

Hos Norlys er man opmærksomme på kritikken, som ikke kommer som nogen overraskelse, fortæller selskabets stakeholder relations-direktør Ulf Lund, der er en af initiativtagerne til kampagnen. Du kan læse hans svar herunder:

