Din have savner dig: Her er fem tips til haven i februar

Mellem coronarestriktioner og bidende koldt vintervejr kan det være rart at pakke sig ind i et tæppe og se TV.

Men nu du må endelig ikke glemme din have!

For det kan nemlig godt betale sig at starte med havearbejdet allerede nu - og bare rolig, det handler ikke om at feje bunker af blade sammen og køre det på lossepladsen eller forhindre rov mod dit æbletræ.

Faktisk kan du komme på forkant med med mange af havens gøremål.

Både buske, kartofler og chiliplanter nyder godt af din indsats, hvis du trækker i dit bedste haveoutfit i februar.

Haveekspert Berit Rørbøl fra Videncentret Bolius giver gode råd om, hvordan du bl.a. kan være på forkant med havens gøremål.

Husk varmt tøj.

1. Klip træer og buske

De fleste tager nok først havesaksen i brug, når bladene allerede dækker træer og buske, men ifølge Berit Rørbøl kan det faktisk være en god idé at trimme grene allerede nu. Og det er selvom, at trækroner og buske er helt bare.

- Hvis du beskærer træer og buske nu, så har du mulighed for at se grensætningen, når du klipper. Det kan være med til at give et flot resultat senere på året.

Du kan tage nogle af de grene, du klipper af, med ind i huset og lade dem springe ud. Når de får blomster på sig, er det godt til at pynte med rundt omkring i hjemmet.

2. Læg kartofler til at spire

Hvis du gerne vil have sovs og kartofler før alle andre - og hvem vil ikke det - så er det en god idé at følge Berit Rørbøls tip nummer to.

- Du kan få tidlige kartofler, hvis du lægger dem til at spire hen mod slutningen af februar. Læg dem et sted, der er tørt - fx i nogle æggebakker, fortæller Berit Rørbøl.

Når der så er kommet gode spirer, kan du lægge dem i spande med jord i et frostfrit drivhus.

3. Start allerede nu med chili og tomater

Chili, auberginer og tomater er planter, der tager lang tid om at vokse i Danmark, fordi vi ikke rigtigt har temperaturen med os.

Men det har Berit Rørbøl en løsning på.

- Begynd så småt at så nogle af de her planter i vindueskarmen allerede nu. På den måde kan de nå at blive store.

4. Få forårsløg til at springe ud tidligere

Hvis du gerne vil kickstarte sæsonen for forårsløg tidligt, så må du igen gøre brug af varmen fra din stue.

- Hvis du kan finde nogle forårsløg at grave op ude i haven, så kan du tage dem med ind i stuen og sætte dem i en krukke. Så springer de tidligere ud på grund af varmen, siger Berit Rørbøl.

5. Bekæmp mos allerede nu

Er du typen, der kalker din græsplæne? Hvis ja, kan du sagtens gøre det i februar.

Græs har det bedst ved en pH-værdi på omkring 7, så hvis der er meget mos på din plæne, kan det være, at dens pH-værdi er for lav.

Så kan du med finde noget granuleret kalk og nogle arbejdshandsker frem.

Slap af med salt

Årstiden er nu til, at mange smider med salt på veje og i indkørsler, men man bør være lidt varsom med, hvor saltet ryger hen.

For ifølge Berit Rørbøl skal man nemlig passe på med at smide salt tæt på græs og planter.

- Det er hverken godt for græs, planter eller grundvand, så pas på med at bruge alt for meget, når du salter, siger hun.

10 gode råd til haven i februar