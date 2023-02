1,1 million boligejere kan vente skattesmæk

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Du kan ikke se den, og du kan ikke regne dig frem til den. Men er du blandt Danmarks 1,7 millioner boligejere, vil du med stor sandsynlighed snart få dig en grim overraskelse.

Som om den indefrosne grundskyld og renter af den ikke er belastende nok for mange boligejeres økonomi, gemmer der sig en usynlig regning oven i pakken. For som boligejer vil du blive bagud-beskattet af de nye højere ejendomsvurderinger for 2020, der endnu ikke er meldt ud. Det oplyser Skatteministeriet i en mail til Ekstra Bladet.

Ny skat på gamle vurderinger

- Det er sådan, at vi i 2021, 2022 og 2023 skal beskattes af den nye 2020-vurdering, men da den endnu ikke er sendt ud, benytter SKAT de gamle vurderinger fra 2011 til en foreløbig beregning af skatten, forklarer Lise Bergmann Nytoft, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nordea.

- Da de nye vurderinger forventes at være højere end de gamle, har mange boligejere altså betalt for lidt i 2021-2023, og de kan derfor forvente en efteropkrævning eller restskat, når de nye vurderinger er klar.

Fra 2024 vil du løbende blive opkrævet din ejendomsskat - også kaldet grundskyld - af staten. Du vil altså blive opkrævet din grundskyld på samme måde, som du i dag betaler ejendomsværdiskat, og du kan se den på din forskudsopgørelse for næste år. Men efterreguleringen og den ekstraregning, de fleste danske boligejere vil modtage for årene 2021-2023, sendes ud af kommunen, så i 2024 vil du både få boligskatteregninger fra kommunen og fra staten. Foto: Philip Davali

Renter løber på

Fra 1. januar 2024 skrives der renter på den del af grundskylden, som i 2018 blev automatisk indefrosset. Siden maj 2021 har det været muligt at betale sin gæld til kommunen, mens det har været rentefrit at lade beløbet stå. Men fra årsskiftet skal du betale for at skylde.

Så har du regnet på, hvor meget du skal nå at spare op i år for at betale din skyldige boligskat, mens du stadig slipper for renter, skal du regne med at lægge en god slat oveni. Men hvor meget du skylder, kan du altså hverken få oplyst eller selv regne ud, før du modtager et girokort fra kommunen .

LA: Ikke i orden

Hos Liberal Alliance er man imod den del af forliget, som partiet ellers selv var med til at vedtage i 2020.

- Vi er en del af aftalekredsen om det nye boligskattesystem. Men vi var overraskede over, at man vil lave ejendomsvurderinger med tilbagevirkende kraft, så mange boligejere skal have uforudsete penge op af lommen. Det er muligt, at vi skulle have været længere nede i teknikken, men jeg har meget svært ved at se, at det fremgår klart af de politiske aftaler, som vi har indgået, siger skatteordfører Steffen Frølund (LA) til Ekstra Bladet.

Steffen Frølund er skatteordfører for Liberal Alliance. Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Ritzau Scanpix

- Jeg er bekymret for, at danskernes tillid til det nye ejendomsskattesystem vil lide et uhensigtsmæssigt knæk allerede inden, det er iværksat. Vi risikerer meget let, at ejendomsvurderinger ender som endnu en sag i rækken af problemer i SKAT, siger han.

Ekstra Bladet har gennem flere dage været i kontakt med skatteordfører for Socialdemokratiet, Anders Kronborg. Det er dog ikke lykkedes at få en kommentar til boligskatteforliget eller det faktum, at nye boligejere risikerer at skulle betale sælgers gæld. Heller ikke skatteminister Jeppe Bruus har det været muligt at få en kommentar fra.

