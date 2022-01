Se dig godt for, når du optager et nyt realkreditlån. Renten er den samme, men forskellen på bidragssatserne er helt enorm

Vil du betale 1400 eller 14.000 kroner om året for at låne penge? Forskellen på realkreditinstitutter er til at tage og føle på, men din egen økonomiske situation spiller også en stor rolle - læs her, hvordan du får det billigste lån