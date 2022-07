Carsten Holdum havde sparet nok op til, at han kunne gå på pension, da han var 54. Nu giver han dig sine bedste tips til at få gang i opsparingen

Når du har besluttet, at der skal spares mere op, så gælder det om at få det gjort det til en vane i dagligdagen. De vaner og overbevisninger, som vi allesammen har, kører på autopilot, så det koster ikke kræfter. De ting, vi klarer med rendyrket viljestyrke, har det med kun at fungere i kort tid.

Husk, at vi er biologisk bestemt til at tage os af nuet og dermed netop ikke spare op.