Anders Frank Jensen får sin strøm fra solceller på taget og varme fra jordvarme. Det er et valg, der både er taget af hensyn til miljøet, men også i høj grad for at skabe økonomisk frihed for ham og hans familie

Kun i Ekstra Bladet

For Anders Frank Jensen og hans familie er det væsentligste i deres liv frihed. Det viser sig blandt andet ved, at de har gjort alt, hvad de kan, for at reducere deres månedlige omkostninger. I forhold til energiaspektet havde de et konkret mål om, at huset skulle være så selvforsynende som muligt.

Huset er orienteret øst-vest på en måde, så tagfladen ligger optimalt i forhold til at høste solens stråler på solpanelerne.