Blodrøde tal: Faldt med 177.000 milliarder kroner

Invasionen af Ukraine, Kinas corona-problemer og et ustabilt techmarked er tre af mange grunde til, at sidste års aktiemarked var det værste siden 2008

Der er mange, der har taget imod 2023 med åbne arme med håbet om at lade sidste år være passé og se fremad.

Især dem med spidse sko og skarpe albuer, der blot har set på, mens krig, krise og kryptomarkedets kollaps har smadret alle håb om 2022 som et godt aktieår.

Et alt i alt rædderligt globalt aktieår, der slutter med et samlet fald på 177.000 milliarder kroner set på udviklingen af markedsværdien hos de børsnoterede selskaber over hele linjen. Det skriver norske Børsen ifølge Bloomberg.

Da den amerikanske børs lukkede i, var det med opgivende suk og sure miner. Foto: Timothy A. Clary/Ritzau Scanpix

Det globale aktieindeks, MSCI All-Country World Index, har taget et ordentlig dyk på 20 procent, der er indeksets værste resultat siden finanskrisen i 2008.

Dog har visse markedsanalytikere haft de optimistiske beskyttelsesbriller på, mens krudtet blev sendt mod himlen, da klokken slog 24. For en undersøgelse foretaget af Bloomberg viser, at 71 procent af de største globale markedsinvestorer forventer, at de globale aktier vil stige omkring starten af foråret.

Det vil ske som følge af et forventet skift i rentestrategien, som den amerikanske centralbank vil foretage omkring marts.