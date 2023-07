Kun i Ekstra Bladet

Boligrenten har endnu en gang taget et nøk opad, og mange danskeres i forvejen hårdtprøvede økonomi bliver nu endnu strammere. Men med få klik er der penge at hente nu og her.

For er du blandt de tusindvis af boligejere med variable lån, er renten netop steget endnu en gang. De glade dage, hvor man blev betalt for at låne penge, er kun bittersøde minder i de aldrende boligejeres erindring.