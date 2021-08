Boligportal anklages for snyd - igen

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

I juni oprettede Josefine Mattison sig på boligportalen boligdk.dk, da hun skulle søge bolig i København. Efter at have skrevet til 50 udlejere og kun fået ét svar gav hun op og ville afmelde sit abonnement. På hjemmesiden stod der, at hendes abonnement var blevet afmeldt, og hun tænkte derfor, at alt var i den skønneste orden.

Josefine Mattison fandt en bolig på en anden boligportal efter blot få dage. Privatfoto

Blev ved med at trække penge

Da hun i august tjekkede sine kontoudtog, kunne hun se, at Estate Denmark ApS, der ejer boligdk.dk, havde trukket 299 kroner i både juli og august - selvom hendes abonnement var opsagt.

I foråret kunne Ekstra Bladet afsløre, at boligportalerne boligdk.dk og findroomie.dk kopierer gratis boligannoncer fra blandt andre Den Blå Avis, som de herefter kræver 299 kroner for, at deres abonnenter kan se.

Ekstra Bladet kunne også afsløre, at mange af annoncerne var forældede eller falske, og at boligportalerne brugte billeder fra andre opslag til at promovere deres boligannoncer.

Nu er den så gal igen.

Da Josefine Mattison opdager, at Estate Denmark ApS bliver ved med at trække 299 kroner om måneden, kontakter hun boligdk.dk's kundeservice. Her afviser de fuldstændigt, at Josefine skulle have afmeldt sit abonnement, og de har ingen interesse i at tilbagebetale de penge, som de har trukket fra Josefines konto.

Da Josefine kræver sine penge tilbage, fortæller de hende, at de har en meget avanceret log, der kan se, at Josefine ikke har været afmeldt korrekt.

Boligdk.dk nægtede at tilbagebetale Josefines penge. Privatfoto

Flere kunder oplever det samme

Noget tyder på, at det er en metode, som ejerne i selskabet Estate Denmark ApS benytter sig af for at lokke flere penge ud af deres kunder. Josefine Mattison står nemlig ikke alene med den oplevelse.

På Truspilot kan man læse, hvordan flere kunder har oplevet, at der er blevet trukket penge fra deres konto, selvom de har afmeldt abonnementet. Hver gang har kunderne på boligdk.dk kunnet se, at deres abonnement var afmeldt, men ingen af dem har modtaget en bekræftelsesmail. Den får de først, når de har skrevet til kundeservice og afmeldt sig - igen.

Det betyder altså, at kunderne tror, de har afmeldt deres abonnement korrekt, alt imens boligdk.dk bliver ved med at hæve penge fra deres konti.

Bagmænd lægger røret på

Estate Denmark ApS, der ejer boligdk.dk, er ejet af de tre unge mænd fra Aalborg: Kevin Bøje Reese, Philip Høygård Ørbæk og Christian Kjær Mathisen. Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få kontakt til dem, og det er kun lykkedes én enkelt gang. Her fortalte Philip Høygård Ørbæk, at han ville ringe tilbage. Det skete aldrig.

Efterfølgende har Ekstra Bladet forsøgt at skrive og ringe til dem alle tre flere gange. Beskederne svarer de ikke på, og de fleste af gangene bliver telefonen ikke taget. Enkelte gange har man kunnet høre, at der bliver lagt på.

Til sidst sender boligdk.dk en mail, hvor de ikke ønsker at svare på Ekstra Bladets spørgsmål. De skriver blot, at de ikke trækker penge fra deres kunder, efter de har afmeldt sig deres abonnement. De forholder sig ikke til, at flere kunder har oplevet, at de skulle afmelde sig flere gange, før betalingerne stoppede.

I forbindelse med de tidligere sager om boligdk.dk kunne Forbrugerrådet Tænk fortælle, at boligportalen risikerer politianmeldelse. Ifølge en bruger på Trustpilot er dette allerede sket. Trustpilot kommer nu også med en advarsel om, at der er fundet falske positive anmeldelser af boligdk.dk.