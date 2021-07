Brølende cocktail: Gigant-regnskaber og rente-møde

Det er en regulær monster-uge, som elbilproducenten Tesla sent mandag fyrede op under, da de leverede et øredøvende regnskab, hvor indtjeningen blev tidoblet til trods for corona og chip-mangel.

Men Tesla-regnskabet er blot en lille godbid i forhold til, hvad der venter senere på ugen.

Således leverer de mest toneangivende selskaber på S&P 500-indekset regnskaber i denne uge på følgende dage:

Tirsdag: Apple, Alphabet (selskabet bag Google, red.), Microsoft

Onsdag: Facebook

Torsdag: Amazon

Selskaberne har tilsammen en markedsværdi på svimlende 10.000 milliarder dollars, hvilket svarer til 25 procent af den samlede værdi af S&P 500-indekset. Et indeks, der rummer de 500 største virksomheder i USA.

Rente-møde

Samtidig med at mastodonterne leverer regnskaber, der kan rykke markedet både op og ned alt efter resultater og forventninger, holder den amerikanske centralbank (FED, red.) et rente-møde, der ligeledes kan påvirke dine investeringer.

Flere amerikanske medier heriblandt finansmediet CNBC mener ikke, at FED i denne omgang vil forhøje renten.

Dog vurderes det, at der en sandsynlighed for, at FED grundet høj inflation vil skrue ned for deres opkøbsprogrammer, hvilket kan være det første skridt til at forhøje renten.

Store forventninger

Analytikerne har enorme forventninger til selskabernes regnskaber, som efter alt at dømme bliver med overskud.

Til CNBC forklarede Art Hogan, chefstrateg hos børsfimaet National Secruties, i sidste uge:

- Det bliver helt skørt. Jeg tror, at man undervurderer, hvor stor en andel af virksomheder, der kommer til at præsterer bedre end forventet, siger han. Han vurderer, at 87 procent af de største selskaber i USA vil klare det bedre end forventet.

Både S&P 500-indekset og Dow Jones-indekset befinder sig på rekordhøje niveauer

Skal leve op til det

Når forventningerne er store, er der selvsagt meget at leve op til.

- Forventningerne er større, end de var for en måned siden, for prisen for en aktie er blot steget, så de bliver nødt til at levere, forklarer chefinvenstor hos Greenwood Capital Walter Tood til Reuters.

- Det er et spørgsmål om at se fremad: Kan de leve op til de forventninger, som aktieprisen reflekterer?

Selv om det på det amerikanske marked flere steder buldrer frem, er det anderledes i Kina, hvor nye, mulige regler har sat dele af markedet i et faretruende minus.