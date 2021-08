Dansk aktie stiger markant: Alligevel spiller folk imod den

Det betyder at 'shorte'

Der er ikke noget ord for det på dansk, men at 'shorte' betyder meget forsimplet, at man sætter sine penge på, at en aktie falder i kurs.

Det er derfor det stik modsatte af, hvad man traditionelt forbinder med at handle med aktier.

Helt konkret låner investoren aktier af en aktionær gennem en mægler for at sælge dem.

Hvis aktien så falder i kurs - og dermed bliver billigere - kan investoren købe aktien billigere tilbage igen.

Herefter kan de aflevere den tilbage til aktionæren, de har lånt den fra, hvorved de selv beholder forskellen.

Det er dog noget, der kræver en enorm kendskab til markedet, og det er typisk ikke noget, private investorer kaster sig ud i.

Kilde: Euroinvestor.dk