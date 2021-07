Dansk Bank afviser krypto: - Tror det hele bryder sammen

Hos Sydbank mener man, at det er uforsvarligt at tilbyde handel med kryptovaluta. Det hele bryder sammen, spår direktør

Flere amerikanske banker tilbyder handel med kryptovaluta, og det samme gør Saxobank og Nordnet herhjemme i Danmark.

Men flere banker tøver, og det kan koste store kunder, der ønsker at investere i kryptovaluta. Det skriver Finans.

Hos Sydbank tøver man ikke. Her er meldingen klar. Banken kommer ikke til at tilbyde deres kunder at handle med kryptovaluta.

- Nu melder vi rent ud. Det er et nej. Vi vil ikke lægge navn til det, for vi tror, at det hele bryder sammen, siger bankens kapitalforvaltningsdirektør, Michael Andersen, til Finans.

Direktøren er klar over, at beslutningen kan gøre dem upopulære blandt deres kunder.

Kryptomarkedet fik nogle ordentlige tæsk i maj og juni, hvor det samlede marked for kryptovalutaer mistede halvdelen af sin værdi.

Det voldsomme dyk skete blandt andet efter Elon Musks udmelding om, at Tesla ville suspendere betaling med Bitcoin af hensyn til miljøet.

'Vi er bekymrede for den hurtigt voksende brug af fossile brændstoffer til bitcoin-udvinding og transaktioner. Især kulkraft, som har de værste udslip af alle brændstoffer', skriver Elon Musk i et tweet 13. maj.

Samme dag faldt Bitcoin-værdien med 370 milliarder dollars, svarende til cirka 2,2 billioner kroner.

Mens Sydbank altså tror, at kryptomarkedet vil bryde sammen, så mener størstedelen af de eksperter, Finans har talt med, at Bitcoin er mere værd end den pris, valutaen står i nu. 61 procent af et panel på 42 eksperter mener, at Bitcoin i øjeblikket er prissat for billigt.