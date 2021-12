Danskerne aner ikke, hvad deres pension koster

De fleste ved formentlig godt, hvor mange penge der ryger ind på pensionskontoen hver eneste måned, men det er til gengæld de færreste, der ved, hvad de betaler pensionsselskabet for at forvalte pengene.

Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for PensionDanmark.

Her er et repræsentativt udsnit af danskerne blev spurgt, om de ved, hvor meget de betalte i samlede omkostninger for deres pensionsopsparing sidste år - og lige knap seks ud af ti har svaret 'nej, det ved jeg ikke'.

22,7 procent 'ved det nogenlunde', mens kun 17,5 procent har styr på, præcis hvad det koster at have en pensionsopsparing.

Rystende og uheldigt

- Det kommer desværre ikke bag på mig. Men det er mere end uheldigt, at man ikke går op i de tal, siger Flemming Tovdal Schmidt, som er direktør for kundeservice hos PensionDanmark, der med cirka 790.000 medlemmer er blandt Danmarks fem største pensionsselskaber.

Samme melding kommer fra Morten Bruun Pedersen, som er cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk.

- Det overrasker mig ikke, men det er faktisk lidt rystende. Pensionsordninger udgør sammen med boliglån hovedbestanddelen i de fleste menneskers økonomi, og hvis folk vidste, hvor vigtigt det tal er, ville de nok gøre en indsats for at finde det - selvom det ikke er nemt, siger han.

Kan koste fem år på arbejdsmarkedet

Når det er 'mere end uheldigt' og 'rystende', skyldes det, at det kan blive en ganske dyr fornøjelse at være uvidende omkring omkostningerne.

Faktisk viser beregninger, som pensionsselskabet har lavet, at forskellen på 0,5 procent og 1 procent i årlige omkostninger kan betyde, at du skal arbejde fem år mere for at optjene det samme.

Det er med andre ord store tal, vi taler om - især over tid.

- Hvis man betaler 1 procent samlede omkostninger i stedet for 0,5 procent, så er forskellen ikke så markant det første år, hvor man måske har indbetalt 30.000 kroner. Men når du har en eller to millioner kroner stående, så er forskellen pludselig på flere tusinde kroner om året, siger Flemming Tovdal Schmidt.

Helt konkret vil man - med en ÅOP på hhv. 0,5 og 1 procent - betale 10.000 kroner og 20.000 kroner om året med en pensionsopsparing på 2 millioner kroner. Og det er vel at mærke penge, der bliver trukket fra det beløb, du ellers skulle leve af, når du rammer pensionsalderen.

