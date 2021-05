Jonas og hans kæreste droppede karrieren i København og startede et guest-house på Ærø - de har ikke fortrudt et sekund

Det var egentlig en tilfældighed, at de endte på Ærø. Men tanken om at flytte ud af byen, skrue ned for tempoet og få mere tid til hinanden og til børnene var langtfra tilfældig for Jonas Thure Maltesen og hans kæreste, Roa-Kristine.