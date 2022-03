Dine Penge ... 18. mar. 2022 kl. 07:09 Gem artikel Gemt artikel

Derfor betaler du stadig negative renter i banken

Boligrenterne tordner opad, men du betaler stadig penge for at have din opsparing stående i banken. Her får du forklaringen på, hvorfor det er sådan - og hvornår det kommer til at ændre sig