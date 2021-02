Derfor skal danske investorer bekymre sig

Bekymringen for en overophedning af den amerikanske økonomi i form af en højere inflation kan ramme de danske aktier hårdt.

Det skriver Finans.dk.

Mediet har talt med banken Nordea, som advarer om, at flere professionelle forvaltere vil sælge ud af de af deres aktier, der er steget mest under coronakrisen, hvis frygten for inflation får fat - og her vil særligt de danske aktier blive ramt.

Ifølge mediet er det en større corona-hjælpepakke end forventet, der ligger til grund for bekymringen. En forøget inflation kan få den amerikanske centralbank til at hæve renten, og blot frygten for dette kan være nok til, at investorerne sælger ud af deres aktier.

Det er nemlig særligt de lave renter, der har fået de private investorer til at kaste sig over aktiemarkedet.

Derfor vil det gå hårdt ud over de aktier, som er steget meget under coronakrisen, og her er grønne, danske aktier iblandt. Blandt andre Ørsted og Vestas er steget markant over det seneste år.

- Vi tror godt, at investorerne kan få en lille smule højdesyge på de danske aktier, hvis renten stiger kraftigt på kort sigt, siger Nordeas chefstrateg, Andreas Østerheden, til Finans.dk.

