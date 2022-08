Det vil den nye boligskat betyde for dig

Ekstra Bladet

1. januar 2024 bliver en skæringsdato for landets boligejere. Her træder nemlig den længe ventede boligskattereform i kraft, og det får indflydelse på både privatøkonomi og boligpriser. Og mens det for mange er godt nyt, er der andre, der skal følge godt med i timen, hvis de vil undgå at tabe penge.