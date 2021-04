Afsløret: Boligbosser tæt på Facebook-fusk

Direktører: Det er robotter og influencere

Når uægte profiler deler tvivlsomme boligopslag på Facebook, er der ifølge ledelsen i boligdk.dk og findroomie.dk tale om frivillige hjælpere.

'Vi driver flere sociale fællesskaber (på Facebook, red.) med mange medlemmer og stort administrationsbehov,' skriver Philip Høygård Ørbæk, Kevin Bøje Reese og Christian Kjær Mathisen i en udtalelse til Ekstra Bladet, der forgæves har forsøgt at få et fælles interview med dem om sagen.

'Dertil har vi frivillige hjælpere i form af ordstyrere og administratorer. Flere af de frivillige kender vi ikke personligt,' forklarer de tre direktører.

Ekstra Bladet kan dog ikke få svar på, hvordan direktørerne så har skaffet disse hjælpere, og hvem de i virkeligheden er.

Eller hvorfor flere af hjælperne, der altså gemmer sig bag de uægte profiler, også lægger personlige opslag ud på Facebook, hvor de lokker kunder til boligportalerne ved at reklamere for lejligheder, der i flere tilfælde er for gode til at være sande.

Bruger en robot

Derimod vil de gerne fortælle, at det er en robot og ikke dem, der spreder annoncer for lignende ofte tvivlsomme lejligheder på de mange grupper, de tre iværksættere driver.

'Vi har en intelligent robot, der automatisk genererer indhold med populære annoncer på tværs af sociale medier.'

'Vi arbejder hele tiden på at forbedre denne.'

Betalte influencere

Også betalte influencere og mikroinfluencere er ifølge Philip Høygård Ørbæk, Kevin Bøje Reese og Christian Kjær Mathisen en del af markedsføringen.

'Formålet er i alle tilfældene det samme; at skabe eksponering til boligerne,' skriver de, men erkender her, at der er plads til forbedringer.

'Vi vil fremadrettet gøre det mere tydeligt, at der er tale om annoncer, når vores robot laver opslag og understrege over for vores influencere og mikroinfluencere, at de skal markere deres opslag som reklame.'