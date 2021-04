Boligannoncer er fup

TIP OS: Kender du mere til boligdk.dk og findroomie.dk, hører vi gerne fra dig. Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk

Kig godt på billederne i toppen af denne artikel.

Begge er fra det samme køkken. Men alligevel er der en markant forskel.

For billedet til venstre stammer fra en boligannonce, du lige nu kan finde på boligportalen findroomie.dk og i en række af firmaets Facebook-grupper, hvor uægte profiler forsøger at få boligsøgende til at købe adgang til udlejerens kontaktdata.

Sådan ser annoncen ud, der lige nu lokkes med på findroomie.dk. Men billedet i annoncen afslører, at annoncen er falsk. Det stammer nemlig fra en lejlighed i Odense og ikke på Amager. Skærmdump

Fynsk køkken

Lejligheden virker da også god med den rigtige pris og mulighed for at holde hund. Og så ligger den ifølge annoncen på Amager, hvilket blandt andre Mia Lyngstorp allerede i august sidste år lod sig narre af.

Problemet er bare, at billedet i annoncen stammer fra en lejlighed i Odense. Det dokumenterer billedet til højre, som er taget i september 2018 af familien, som dengang boede i den fynske lejlighed.

Og Ekstra Bladet har fredag fået bekræftet fra flere sider, at køkkenet, som man ser på billedet hos findroomie.dk og på Facebook, bestemt ikke stammer fra en lejlighed på Amager.

Annoncen er med andre ord fup, som flere andre annoncer på findroomie.dk og boligdk.dk er.

Her er billedet, som den fynske familie i 2018 tog af køkkenet, der nu misbruges som blikfang for en 'lejlighed' på Amager. Privatfoto

Fuppet på boligportaler: Sådan spotter du kopi-annoncerne

Løber fra løfte

Sagen bliver kun værre af, at dette er en af de få annoncer, der ikke er kopieret fra andre sider som Den Blå Avis og home.dk.

Det er derimod en af annoncerne, som ifølge firmaets ejere kontrolleres særligt godt.

'Vi har nultolerance overfor falske annoncer.'

'Vi gennemgår alle vores annoncer manuelt, hvor nye lejeboliger skal accepteres af en af vores dygtige medarbejder, før den kommer til at fremgå på vores hjemmeside,' skriver boligportalerne på deres sider om validering af annoncer.

Det passer bare ikke. For den falske annonce er i månedsvis blevet markedsført i de selvsamme ejeres Facebook-grupper. Og naturligvis uden at nogle af de boligsøgende, som har betalt for at kunne skrive til 'udlejeren', har fået andet end en regning ud af anstrengelserne.

Du kan læse vores første historie i serien om de tvivlsomme boligportaler her.

Artiklen fortsætter under videoen ...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I annoncen her er teksten ordret hentet fra en gammel boligannonce i Århus. Skærmdump

Her kan du se, hvor meget af teksten fra annoncen i Aarhus der er kopieret ind på boligdk.dk og gjort til en attraktiv lejlighed i København. Skærmdump

'Jysk lejlighed' ligger i København

Du kan heller ikke stole på en anden aktiv annonce, som Ekstra Bladet har fundet på boligdk.dk. Det er igen en af de få på siden, som ikke er kopieret fra andre, men oprettet direkte hos boligportalen.

Her markedsføres igen en lejlighed fra hovedstadsområdet, men nu er det teksten og ikke billedet, der er stjålet fra et helt andet sted.

Hele teksten i annoncen om den tilsyneladende attraktive lejlighed på Vesterbro stammer nemlig fra en lejlighed i Aarhus, der sidste sommer kortvarigt var sat til leje hos konkurrenten Boligportal.dk.

'Lejligheden' har samtidig ligget online i snart 20 dage på boligdk.dk, hvilket er en urealistisk lang liggetid for sådan en lejlighed i København.

Ingen af de tre ejere har ønsket at kommentere de falske annoncer. De svarer i stedet generelt, at der 'altid er risiko for fejl', som det lyder i et skriftligt svar til Ekstra Bladet. Og at man som kunde altid kan indberette fejl, som 'vi retter hurtigst muligt'.

I denne måned blev den falske lejlighed i København markedsført i en af boligportalens Facebook-grupper. Igen med brug af en uægte profil, der kræver, at man skal købe et abonnement hos boligdk.dk for at komme i kontakt med 'hende'. Skærmdump

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Facebook: Meld det til os

Der var nogle, som fik travlt, efter det torsdag aften kom frem, at Ekstra Bladet var på sporet af to af de uægte profiler kaldet 'Annie' og 'Halena'.

For da historien blev lagt på eb.dk, forsvandt begge kort efter som ordstyrere og administratorer i grupperne. Og deres profiler er også blevet slettet.

En række af andre profiler, som Ekstra Bladet har stillet spørgsmål om til Philip Høygård Ørbæk, Kevin Bøje Reese og Christian Kjær Mathisen, er ligeledes blevet fjernet.

Opfindsomme svindlere

Hos Facebook bruger man ifølge Camilla Nordsted, der er kommunikationskonsulent for Facebook i Norden, mange kræfter på at holde platformen fri for svindel og falske profiler.

- Vores modstandere, altså svindlerne, er dog opfindsomme og forsøger hele tiden at finde nye metoder til at omgå vores systemer, forklarer hun.

- Og det er en udfordring at bekæmpe svindel, hvor det kun er kontakten, der bliver skabt på Facebook, mens resten sker et helt andet sted.

Sletter indhold

Facebook er nu i gang med at kigge nærmere på de mange Facebook-grupper, som boligdk.dk og findroomie.dk driver.

- Vi er i øjeblikket ved at undersøge de links, som Ekstra Bladet har gjort os opmærksom på og vil naturligvis fjerne alt indhold, der overtræder vores regler.

- Vi opfordrer også fortsat folk til at anmelde det (de uægte profiler, red.) til os.

Ekstra Bladet bad torsdag eftermiddag på ny om et interview med de tre boligbosser, men har ikke fået et svar. Du kan læse deres tidligere forklaring i sagen herunder.

TIP OS: Kender du mere til boligdk.dk og findroomie.dk, hører vi gerne fra dig. Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk.