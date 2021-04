Bolighajer blacklistet af Trustpilot

Rapporterer uretmæssigt kritiske anmeldelser for at få dem fjernet, mens falske positive bliver lagt ud

Det er ikke kun i Ekstra Bladets spalter, at boligportalerne boligdk.dk og findroomie.dk udsættes for hård kritik for deres meget tvivlsomme forretningsmetoder.

Hundredvis af kunder har det seneste år også forsøgt at advare andre mod siderne ved at lægge en anmeldelse på Trustpilot. Enten for at fortælle at produktet ikke er pengene værd. Eller at siderne har stjålet deres personlige annoncer og billeder på Den Blå Avis.

Men det meste af kritikken er nu pist væk. Boligdk.dk og findroomie.dk har nemlig det seneste år rapporteret over 200 kritiske anmeldelser, selvom adskillige af dem var fra ægte kunder. Og det har fået Trustpilot til at gribe ind.

Advarslen på boligdk.dk's Trustpilot-profil. Skærmdump

Og her advarslen hos findroomie.dk. Skærmdump

Falske anmeldelser

Brugerne af de to profiler på Trustpilot bliver derfor i dag mødt af en advarsel om, at kritiske anmeldelser uretmæssigt er blevet rapporteret. Og at der i flere tilfælde er lagt positive falske og femstjernede anmeldelser ud.

- Vi kiggede for første gang på Boligdk for lidt over et år siden, og de har haft en advarsel på deres profil siden april 2020, fordi de har brudt vores retningslinjer gentagne gange, forklarer firmaets europæiske kommunikationsdirektør Annemiek Mohr Wilson til Ekstra Bladet.

Sagen er så alvorlig, at de tre ejere fik et advokatbrev - et ’Cease & Desist letter’ - fra Trustpilot.

- Vi har opdaget falske anmeldelser på virksomhedens profil samt misbrug af vores rapporteringsfunktion.

- Det vil sige, at de har rapporteret en lang række anmeldelser uden gyldig grund.

Der er flere positive anmeldelser som disse på de to Trustpilot-profiler, hvor de altid nyoprettede brugere skamroser boligportalerne. Som tak får de mange smileyer tilbage. Skærmdump

Blokerede adgang

Også Findroomie’s adfærd på Trustpilot er helt uacceptabel.

- De fik et advokatbrev fra os i oktober sidste år, da vi opdagede falske anmeldelser på deres profil.

- Vi har også sendt en række advarsler til dem for misbrug af vores rapporteringsfunktion, og vi har i en periode (også i oktober 2020, red.) blokeret deres adgang til værktøjet.

- Deres adfærd blev kort efter bedre, men vi har nu igen opdaget falske anmeldelser på deres profil, og vi har sendt dem et nyt advokatbrev, hvor vi beder dem om øjeblikkeligt at stoppe deres adfærd.

Her er et af de nyeste kritiske opslag på Trustpilot, som søndag endnu ikke var blevet slettet. Skærmdump

Ulovlig opførsel

Hos Forbrugerrådet Tænk er seniorjurist Jacob Stenstrup enig med Trustpilot i, at den form for opførsel er alvorlig.

- Det er jo i sig selv ulovligt at lave falske anmeldelser på Trustpilot.

- Så når Trustpilot peger på det, så giver det klart fingerpeg om, at der er noget helt galt her, siger han til Ekstra Bladet.

Freddie Lettegård er en af kunderne, der omgående fik fjernet sin kritiske anmeldelse på Trustpilot, fordi boligdk.dk påstod, at han ikke var kunde. Men det var han, og derfor lagde Trustpilot den ud igen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Afviser kritik

De tre ejere, Philip Høygård Ørbæk, Kevin Bøje Reese og Christian Kjær Mathisen, ønsker fortsat ikke at lade sig interviewe af Ekstra Bladet. Men i en skriftligt udtalelse afviser de tre, at Trustpilot har ret i deres kritik.

’Vi har på intet tidspunkt oprettet falske anmeldelser på Trustpilot. Hvis Trustpilot mener noget andet, så ser vi naturligvis gerne beviser for denne påstand,’ lyder det blandt andet i svaret.

’Vi bruger rapporteringens funktionen på Trustpilot, hvis vi får anmeldelser fra brugere, som vi ikke kan identificere i vores system. Det gør vi, for at følge Trustpilots princip om, at det kun er kunder, der kan skrive anmeldelser.’

’Det må bero på en lille mængde totale anmeldelser, at Trustpilot har defineret det som misbrug, at vi har rapporteret anmeldelser fra personer, der ikke har været kunde ved os.’