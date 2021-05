Bolighajer flytter til Sverige

TIP OS: Kender du mere til sagen, hører vi gerne fra dig. Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk

Det er ikke kun danske boligsøgende og familier på jagt efter et nyt kæledyr, der skal se sig godt for, hvis de vil undgå at blive snydt på nettet.

For de tre nordjyske bolighajer Philip Høygård Ørbæk, Kevin Bøje Reese og Christian Kjær Mathisen har fået internationale ambitioner.

Og i Sverige kan man i dag finde versioner af deres danske boligsider og kæledyrsportal. Her med navne som hyra-bostad.se, ledig-bostad.se og djurportal.se. Alle ejet og drevet af de tre.

På ledig-bostad.se præsenteres en kundeservice, der angiveligt består af fire kvinder. Mindst tre af dem - ’Camilla’, ’Anja’ og ’Marie’ - præsenteres med modelbilleder, der er købt til formålet og derfor intet har med boligportalen at gøre. Skærmdump

Kopierer koncept

Udover sproget er der således tale om en næsten nøjagtig kopi af boligdk.dk, findroomie.dk og dyreportal.dk, der de seneste uger har fået hård kritik fra kunder og eksperter i en række artikler i Ekstra Bladet.

Indholdet er nemlig stjålet fra andre hjemmesider, hvor man gratis kan se det, som kunderne skal betale 299 kroner om måneden for at få adgang til hos de tre iværksættere.

I Sverige vildledes kunderne som herhjemme også med løfter om, at annoncerne er validerede. Men det meste indhold er i virkeligheden kopieret fra andre sider uden nogen form for tjek, hvilket kunderne ikke får besked om.

Se her hvordan du afslører kopi-annoncerne, som boligportalerne vil sælge dig.

Kunder: Svindel

Og der har fået flere svenske kunder til at lægge kritiske anmeldelser på Trustpilot:

’Lurendrejeri!’ skriver Julia Enetjärn om hyra-bostad.se, mens en ejer af et hus kalder siden for ’svindel’:

’De reklamerer for et hus, jeg ejer, og siger, at man kan leje det. Det kan man ikke.’

Også Marios Anthis, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, advarer i sin anmeldelse på Trustpilot af ledig-bostad.se mod svindel på siden.

- Jeg fik aldrig et svar tilbage, da jeg skrev til firmaet, fortæller han om sin oplevelse med ledige boliger, som enten ikke findes, eller der aldrig kommer svar tilbage fra.

Navn og farver er lidt anderledes - men bortset fra det er selejebolig.dk det samme som boligdk.dk og findroomie.dk. Og ejet af de samme tre bagmænd. Skærmdump

Laver ny dansk boligside Mens kritikken det seneste år er haglet ned over særligt boligdk.dk på Trustpilot og Facebook, men også findroomie.dk, har de tre iværksættere nu åbnet en tredje boligside. Den hedder selejebolig.dk og har præcis samme koncept som de to andre: betal 299 kroner om måneden for adgang til annoncer, der er kopieret fra gratis kilder som Den Blå Avis. Annoncerne markedsføres ligeledes aggressivt på Facebook. En større andel af annoncerne på selejebolig.dk kan man i øvrigt finde nøjagtig samme udgave af på de to andre boligportaler. Har et Facebook-bureau

Også et Facebook og Instagram Bureau kaldet zabo.dk har to af direktørerne, Kevin Reese og Christian Kjær Mathisen, stablet på benene. Det er dog uvist, hvilket selskab bureauet formelt hører under, da der ikke oplyses noget cvr-nummer på siden, som er lavet af det reklamebureau, Kong Gulerod Reklamebureau i Aalborg, der også bygge boligdk.dk-siden. Og hvor flere partnere hjalp med positive anmeldelser på Trustpilot. Og det er tydeligt, hvilke cases de to direktører bruger til at reklamere for sig selv med på zabo.dk. Det er nemlig primært deres egne sider som findroomie.dk og dyreportal.dk - eller venners - som fremhæves som eksempler på, hvor dygtige de to er til at lave social markedsføring for andre. En anden hjemmeside, mapper.dk, har ifølge en Google-søgning også forbindelser til Kevin Reese, selvom den ligeledes ikke indeholder et cvr-nummer eller kontaktoplysninger. Siden, der er købt af Kong Gulerod Reklamebureau, sender mod såkaldt affiliate-betaling kunder på jagt efter kontorudstyr direkte videre til pixojet.dk. Indholdet på mapper.dk er dog blevet fjernet, kort efter Ekstra Bladet stillede spørgsmål om siden til Kong Gulerod Reklamebureau og Kevin Reese. Ingen af dem har ønsket at kommentere sagen. Vis mere Vis mindre

Vil intet sige

Ekstra Bladet har de seneste uger adskillige gange bedt Philip Høygård Ørbæk, Kevin Bøje Reese og Christian Kjær Mathisen om et fælles interview om kritikken af deres forretningsmetoder.

Men de ønsker ikke at stille op til et interview, udover den korte telefonsnak det lykkedes Ekstra Bladet at få med Philip Høygård Ørbæk og en efterfølgende skriftlig redegørelse fra de tre.

Det har derfor ikke været muligt at få dokumentation for, at deres portaler - som de selv siger - har aftaler med de mange hjemmesider, der kopieres gratis annoncer fra. Hjemmesider som Den Blå Avis og internaterne afviser nemlig, at de har givet lov til det.

De tre direktører ønsker heller ikke at dokumentere, hvem deres ansatte faktisk er, hvis de overhovedet findes.