Boligmarkedet amok: Højeste i mindst 11 år

362 satte boligen til salg hver eneste dag i 2021. Det er ikke set højere, siden Boligsiden begyndte at føre statistik over boligsalg

Der er blevet slået adskillige rekorder på boligmarkedet i løbet af 2021, og nu er Boligsiden klar med endnu en:

Hver eneste dag i 2021 - fra 1. januar til 21. december - har hele 362 danskere i gennemsnit sat boligen til salg.

Samlet set har der i løbet af året være 128.366 boliger til salg, og det er det højeste antal, siden Boligsiden begyndte at føre statistik over boliger i 2010.

Det er samtidig 30 flere boliger hver eneste dag end året forinden, hvis man ser på samme periode - altså frem til 21. december.

- Selv om det samlede udbud i øjeblikket er lavt med færre end 40.000 boliger til salg, skyldes det ikke, at der ikke kommer på boliger på markedet, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

- Tværtimod har de danske boligsælgere været ekstra aktive i år, tilføjer hun.

Flere boliger solgt

En af årsagerne til, at så mange har sat deres bolig til salg i løbet af 2021, er formentlig, at boligpriserne har taget et stort nøk opad. Det har således været muligt at få en rigtig god pris for huset eller lejligheden over store dele af landet.

- Samtidig har de mange timer hjemme under nedlukningen i begyndelsen af året måske fået flere sælgere til at se på deres hjem med nye øjne, og de har fundet ud af, at deres bolig ikke lever op til deres egentlige behov, gætter Birgit Daetz.

Tal fra Boligsiden viser endvidere, at det samlede boligsalg allerede den 7. december i år overgik det samlede resultat for 2020. Samtidig har salgstiderne gennemsnitligt været kortere.

- Efterspørgslen blandt køberne har været så høj, at det er gået ekstremt hurtigt med at få solgt boligerne, siger hun.

