Dansk Folkeparti vil have boligbosser stoppet og straffet

Facebooks svar til Ekstra Bladet

- 'Vi bruger mange ressourcer i kampen for at holde vores platforme fri for alle former for svindel og falske profiler, og er over de seneste år blevet gode til at opdage langt det meste ved hjælp af kunstig intelligens.'

- 'Det hører dog også med, at vores modstandere, altså svindlerne, er opfindsomme og at de hele tiden forsøger at finde nye metoder til at omgå vores systemer, og det er en udfordring at bekæmpe svindel, hvor det kun er kontakten, der bliver skabt på Facebook, mens resten sker et helt andet sted.'

- 'Vi opfordrer fortsat folk til at anmelde det til os, og til generelt at være ekstra opmærksomme, når der fx er penge på spil. Vi er i øjeblikket ved at undersøge de links, som Ekstra Bladet har gjort os opmærksom på, og vil naturligvis fjerne alt indhold, der overtræder vores regler.'