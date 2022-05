Førstegangskøber: Sådan forhandler du bolig

Forberedelse og tålmodighed er vigtigt, når du køber bolig - især hvis du er førstegangskøber. Her er eksperternes råd med alt fra gode tips til faldgruber, som du bør vide, før du køber bolig

Hvis du først har besluttet dig for at købe bolig, kan det formentlig ikke gå hurtigt nok med at realisere drømmen om lange aftener på terrassen med gode venner og tilberedelse af familiemiddage i det nye køkken.

Det er nemt at forelske sig, men lige netop dén følelse bør du passe på med at lytte for meget til.