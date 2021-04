Forbrugerrådet: Boligportaler risikerer politianmeldelse

TIP OS: Kender du mere til boligdk.dk og findroomie.dk, hører vi gerne fra dig. Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk

Ejerne bag findroomie.dk og boligdk.dk kan ende i store problemer, efter flere afsløringer af deres forretningsmetoder i Ekstra Bladet.

Det peger Forbrugerrådet Tænk på.

- Med det materiale, som jeg har set, så er vi klart i den alvorlige ende af skalaen, hvor det i første omgang ville være relevant at bede Forbrugerombudsmanden se på sagen. Og det kan i sidste ende være, at det ville føre til en politianmeldelse, siger seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk, Jakob Steenstrup.

Der bliver ifølge juristen lovet mere, end der bliver holdt på boligportalerne.

- Man skaber et indtryk af, at man er den største aktør på markedet, som har en lang række samarbejdspartnere. Samtidig skriver de, at alle annoncer valideres manuelt. Men virkeligheden synes at være en helt anden, eksempelvis at de kopierer andre steder fra, og at der også findes falske annoncer.

Ekstra Bladet har tidligere kunne berette om falske annoncer fra boligdk og findroomie, der blev delt af uægte facebookprofiler.

- Det er i sig selv vildledende ifølge markedsføringsloven at lokke med et indhold, der reelt ikke er der, men særligt alvorligt at få folk til at betale for det.

Udnytter boligsøgende

Det er i Facebook-grupper administreret af ejerne bag de to boligsider, hvor de forældede og falske annoncer bliver promoveret.

I grupperne råder de samlet over en million gruppemedlemmer, hvoraf cirka 100.000 af dem kommer fra bolig-grupper.

Resten af grupperne handler primært om køb og salg af alverdens ting og sager, men også her kan man støde på opslag, der fører ind til findroomie eller boligdk.

De nordjyske iværksættere udnytter folk, der desperat har brug for en lejebolig, når de bruger deres mange Facebook-grupper til at få folk til at tegne abonnement på deres boligportaler, mener Forbrugerrådet Tænk.

- Konceptet her er, at man udnytter en situation, hvor folk er desperate efter at få billige og gode boliger i de store byer, siger Jakob Steenstrup.

Hør her, hvad den ene af direktørerne for boligdk.dk og findroomie.dk siger til kritikken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Seniorjurist hos Forbrugerrådet TÆNK Jakob Steenstrup peger på, at det godt kunne ende i en politianmeldelse af mændede bag Findroomie og Boligdk. Foto: Emil Agerskov

Ulovlig opførsel hos Trustpilot

Hos Forbrugerrådet Tænk er seniorjurist Jakob Steenstrup også bekymret over findroomie og boligdk's adfærd på Trustpilot.

Her kan Trustpilot berette om, at der er blevet opdaget falske positive anmeldelser på begge boligportalers sider.

- Det er jo i sig selv ulovligt at lave falske anmeldelser på Trustpilot.

- Så når Trustpilot peger på det, så giver det klart fingerpeg om, at der er noget helt galt her, siger han til Ekstra Bladet.