Hvis du rykker lidt uden landets største byer, kan du ikke blot spare penge - du kan også købe en bolig, der med stor sandsynlighed stiger i værdi inden for en årrække. Her får du overblikket over potentielle vækst-områder på Fyn

Drømmer du om at bo i Odense, ved du sikkert også, at du i gennemsnit kommer til at betale betydeligt mere pr. kvadratmeter her i forhold til øvrige områder på Fyn.