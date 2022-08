Gør et boligkup: Disse fynske områder stormer frem

Ekstra Bladet

Vi ved det allesammen: Vil man have meget bolig for pengene, bør man overveje at lede på behørig afstand af landets større byer. Men skønt man måske har hørt om nogen, der var heldig at købe en bolig for snak og tak i et udkantshjørne, der pludselig eksploderede i popularitet, er det langtfra sikkert, at du kan gøre det samme.