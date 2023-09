I morgen rammer boligbombe

Oplever du, at din vurdering er helt skæv? Skriv til journalisten på mako@eb.dk

For langt de fleste boligejere er det mange år siden, at deres bolig er blevet vurderet. Og derfor er mange sluppet billigt i boligskat, fordi systemet har været fejlbehæftet og suspenderet.

Men 12. september 2023 får over en million danske boligejere en ny boligvurdering, som skal danne grundlag for deres kommende boligskat fra 2024, hvor den nye skattereform træder i kraft.

Frygt er ubegrundet

Og mange frygter, at både vurdering og skat stiger voldsomt. Men det er ubegrundet, beroliger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit.

- Når du ser vurderingen og sammenligner med din gamle, kan det gøre dig utryg. Men bare husk, at det jo ikke kun er vurderingerne, der ændrer sig. Det gør skattesatserne også. De bliver mindre. Fordi en meget vigtig præmis i boligskatteforliget var, at ingen skulle komme til at betale mere som følge af overgangen til den nye skattereform, fortæller Mira Lie Nielsen.

- Hvis man hæver vurderingen på langt, langt de fleste boliger, så er man nødt til at sænke skattesatserne, for ellers ville vi stige i skat. Så en meget højere vurdering kommer ikke til at betyde højere skat i 2024, siger Mira Lie Nielsen. Foto: Nykredit

Regn din skat ud allerede nu

Vurderingerne, som kan ses i Vurderingsportalen og hedder foreløbig 2022-vurdering fortæller kun, hvad din grund og ejendom er vurderet til. Først i forskudsopgørelsen for 2024, som kommer ud i november i år, kan du se, hvad det betyder i kroner og øre for dig. Men fordi de nye satser for boligskatten er på plads, kan du allerede nu selv regne din skat ud. Du kan se hvordan i denne guide, som detaljeret fortæller dig, hvor du finder alle de tal, du skal bruge.

Du får tre vurderinger

Rent faktisk får du tre vurderinger i de kommende år. Den endelige vurdering for 2022 er forsinket, og derfor starter du med at få den foreløbige 2022-vurdering.

Men faktisk findes der også en 2020-vurdering, som dog kun er nået ud til cirka en halv million danskere. 2020-vurderingen bruges til at beregne din skat for årene 2021-2023. I den udførlige guide kan du se, hvordan du selv kan beregne skatten for de tre år, når du får din 2020-vurdering, og se, om du har betalt for lidt eller for meget.

Du får tre vurderinger over de kommende år

- Mange når ikke at få deres 2020-vurdering, inden de får den her mekanisk udskrevne 2022-vurdering, siger Mira Lie Nielsen, men beder folk huske på, at 2020-vurderingen, som danner skattegrundlaget for årene 2021, 2022 og 2023, stadig er dækket af de nuværende regler, hvor der er skattestop på ejendomsværdiskatten og en stigningsbegrænsning på grundskyld.

Mindre i skat trods højere vurdering

Så det er faktisk den foreløbige 2022-vurdering, der er mest interessant.

- Jeg tror godt, at man kan forvente at få en væsentlig højere vurdering på 2022-vurderingen end 2020-vurderingen, fordi der har været så store boligprisstigninger. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at vi kommer til at betale mere i skat. Langt de fleste kommer til at betale mindre i skat, fortæller Mira Lie Nielsen.

- Nogle har misforstået, at de store skattelettelser kun kommer uden for byerne. Men også husejere i hovedstadsområdet vil opleve, at de måske får en lille skattelettelse på trods af betydelig større vurdering, siger Mira Lie Nielsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Forsigtighedsprincip

Det forklares ved, at fordi boligen selvfølgelig ikke er handlet, og man ved en vurdering aldrig præcist kan ramme, hvad boligen ville kunne sælges for, så er der indført et 'forsigtighedsprincip', der gør, at boligejeren maksimalt kommer til at betale skat af et beløb, der er 20 procent lavere end vurderingen. Det vil sige, at hvis din bolig bliver vurderet til to millioner kroner, så vil du kun blive beskattet af et beløb på 1,6 millioner kroner. Samtidig bliver skattesatserne som nævnt også nedsat.

Skatterabat er ikke en indefrysning

Og desuden må du som eksisterende boligejer ikke betale mere i boligskat i 2024, end du ville skulle gøre, såfremt vi var fortsat med de nuværende skatteregler. Det betyder, at får du så høj en vurdering, at du trods forsigtighedsprincip og satsnedsættelse alligevel stod til at stige mere i boligskat i 2024, end hvis vi var fortsat med de nuværende regler, så tildeles du en såkaldt skatterabat, som udligner stigningen.

Skatterabat er en skattegave

I overgangsåret fra 2023 til 2024 er er ikke tale om en indefrysning, men en reel rabat, som ikke skal betales tilbage.

- Der er ingen, der skal have penge op af lommen som følge af overgangen i hvert fald, siger Mira Lie Nielsen og fortsætter:

- De fleste skal betale mindre, og ingen skal betale mere, end hvad de ellers skulle have gjort. Man kan godt kalde det en skattegave til dem, der ellers stod til at få en stor skattestigning i overgangen til nogle mere retvisende vurderinger og nye skatteregler.

Skatterne bevæger sig

Efter 2024 vil de danske boligejere løbende få nye vurderinger.

- Og bliver de højere herfra, så kan skatterne stige. De kan så også falde, hvis vi har været inde i en periode, hvor boligpriserne er gået nedad. Det er noget, vi skal vænne os til som boligejere, at vores skatter kan bevæge sig på en anden måde, fortæller Mira Lie Nielsen.

