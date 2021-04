Kæmpe boligcirkus: Tager penge for gratis annonncer

Boligdirektør: Tal med de to andre

Der er absolut ingen planer om at lave om på den måde, som boligportalerne boligdk.dk og findroomie.dk samler annoncer om lejeboliger og sælger kontaktdata for et dyrt abonnement.

Det er den klare melding fra en af de tre unge iværksættere fra Aalborg, som står bag siderne. Ifølge ham er det nemlig helt normal praksis i branchen, at man kopierer indholdet fra for eksempel Den Blå Avis og sælger det videre.

Han mener heller ikke, at det er vildledende markedsføring, når firmaet underlader at fortælle de boligsøgende, at de betaler for ældgamle og udløbede lejeannoncer.

- Altså jo, det kunne man jo godt skrive.

- For vores vedkommende tror jeg ikke, at det kommer til at gøre nogen forskel for vores kunder, siger Philip Høygård Ørbæk, der er direktør og driver portalerne sammen med sine to meddirektører Kevin Bøje Reese og Christian Kjær Mathisen.

Kompleks software

Philip Høygård Ørbæk er den mest erfarne af de tre, når det gælder ejendomsmarkedet. Han er en af hovedejerne i sin fars nordjyske ejendomsselskab, Beltoft Group, der udlejer ejendomme og i dag har en egenkapital på over 87 millioner kroner.

Når Philip ikke driver sine boligportaler, arbejdet han ifølge firmaets hjemmeside som medindehaver og ansvarlig for økonomien i Beltoft Group. Og netop boligportalerne er ifølge Philip Høygård Ørbæk da heller ikke hans primære fokus.

- Det er ikke mig, som står for det til dagligt.

- Det er de to andre (Kevin og Christian, red.).

- I skriver, at I validerer annoncerne. Men gør I det?

- Ja, altså nu har vi måske 7000 boliger derinde lige nu. Og det bliver opdateret hver dag af vores computer. Det er også meget komplekst det software noget. Det er jo internettet, som du jo nok kender det.

- Hvordan hænger det så sammen med, at I skriver, at I manuelt validere hvert et opslag?

- Ja, nu ved jeg ikke med manuelt.

- I skriver til kunderne, at I manuelt gennemgår alle annoncer? Og at nye lejeboliger skal accepteres af en af jeres dygtige medarbejder?

- Det er jo så der, vi validerer dem, som bliver oprettet på vores siden. Resten skraber vi så fra andre steder, hvor der har siddet en udlejer og har oprettet dem.

- Vi sidder jo tre iværksættere med et lille team og prøver at lave en boligportal, siger Philip Høygård Ørbæk om firmaet, der ellers ifølge dets seneste regnskab har sikret de tre direktører et udbytte på over en million kroner.

- Har I lavet aftaler med udlejerne om at kopiere deres sider?

- Ja, vi har det med størstedelen af dem, men der er også dem, som ligger offentligt tilgængeligt.

- Men de er alle bekendt med, at vi henter. Udlejere har jo ikke noget imod, at vi deler deres lejligheder på nettet, vel?

- Den Blå Avis, Findbolig.nu, Heimstaden og andre store udlejere afviser, at de har aftaler med jer. Og de vil ikke have, at I kopierer deres indhold. Så hvordan hænger det lige sammen?

- Nu har vi jo mange flere end lige dem.

- Det er jo dem, som udgør størstedelen af jeres indhold?

- Ja, okay.

- Så dem har I ikke aftaler med?

- Altså der må jeg sige, at det har vi sgu godt nok.

- Du nævner nogle rigtig store firmaer med rigtig mange (ansatte, red.). Så sidder der en udlejningsansvarlig og en anden ansvarlig.

- De snakker jo nok heller ikke sammen lige altid, lyder Philip Høygård Ørbæks forklaring. Han har dog ikke ønsket at dokumentere over for Ekstra Bladet, hvilket aftaler man faktisk har indgået.

Ekstra Bladet har trods gentagne forsøg ikke kunne få Kevin Bøje Reese og Christian Kjær Mathisen i tale.