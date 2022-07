Ekstra Bladet

Den sidste underskrift er sat, og drømmeboligen er nu din. Alt er præcis, som det skal være.

Lige indtil du opdager, at der skimmelsvamp i kælderen. Det er der dog forsikring for, så drømmen ikke behøver at brase - hvis du har tegnet den rette forsikring vel at mærke.

- Hvis man tror, at husforsikringen vil dække de fejl og mangler, man opdager på sit nye hus efter købet, så begår man en fejl, siger Niels Erlandsen, formand for Danske Boligadvokater.