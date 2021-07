LLO: De mest desperate udnyttes

Hentet hos andre

De kalder sig alt fra nyhybel.dk til boligboom.dk, rentola.dk, boligtorvet.dk og akutbolig.dk.

Fælles for de mange kreative navne, som disse og lignende boligportaler har, er, at de ofte har de samme ’varer’ på hylderne. Typisk i form af annoncer som udlejerne aldrig har bedt dem om at vise.

Ekstra Bladet har derfor bedt en række af portalerne om en kommentar til, hvorfor de skal have op til 400 kroner om måneden for annoncer, man gratis kan se andre steder. Men lysten til at tale om den noget alternative forretningsmodel er minimal.

’Vi er for nuværende ikke interesseret i at offentliggøre omfanget og metoden for vores samarbejdsaftaler,’ forklarer Kristian og Josefine fra lejboliger.dk.

Men de kan ikke se et problem i, at mange af deres annoncer er hentet rundt om på nettet.

’Køber du et abonnement hos os, betaler du for at få adgang til udlejernes kontaktoplysninger på ét samlet sted, så du som boligsøgende ikke skal bruge tid på at lede efter den enkelte udlejer på en lang række forskellige steder.’

’Som følge heraf stammer en stor del af oplysningerne på vores site derfor helt naturligt fra skrabning på nettet.’

Hos portalen findboliger.dk ønsker man heller ikke at fortælle nærmere om, hvilke udlejere der er en aftale med. Hvis overhovedet nogen.

’Jeg kan ikke svare dig på dine specifikke spørgsmål grundet konkurrencemæssige omstændigheder,’ lyder det fra Emil i en mail til Ekstra Bladet.

Ejerne af nyhybel.dk. boligboom.dk, rentola.dk, boligtorvet.dk og akutbolig.dk har ikke reageret på Ekstra Bladets henvendelse.