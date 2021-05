Narrer boligsøgende: Venner løs på Trustpilot

TIP OS: Kender du mere til sagen, hører vi gerne fra dig. Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk

Familie og venner til Philip Høygård Ørbæk, Kevin Bøje Reese og Christian Kjær Mathisen har spillet en afgørende rolle i at lokke kunder til boligdk.dk. Det viser en gennemgang af de positive anmeldelser, som i dag fortsat ligger på firmaets Trustpilot-side.

Boligdk.dk, der alene i det første regnskabsår har givet de tre over en million kroner i kontant udbytte, er således blevet skamrost for at have skaffet vennerne en lejlighed hurtig eller levere en fantastisk kundeservice.

’Utrolig god kundeservice! Jeg var så heldig og finde en lejlighed igennem BoligDK efter et par uger,’ skriver en af ’kunderne’, som både Philip, Kevin og Christian er venner med på Facebook.

’Nem og enkel hjemmeside, som hurtigt fik mig i en ny lejlighed! Meget tilfreds med Boligdk,’ lyder det fra en anden fælles ven.

Når venner af ejerne bag boligdk.dk - eller som her en ansat på deres reklamebureau - anmelder på Trustpilot, bliver der ikke sparet på superlativerne. Ægte kunder har en helt anden og markant ringere oplevelse af firmaet. Skærmdump

Reklamebureau roser

Også flere ansatte fra Kong Gulerod Reklamebureau i Aalborg, der har udviklet det tekniske koncept bag Boligdk.dk, er løs på Trustpilot som ’glade kunder’:

’Overskuelig hjemmeside med et stort udvalg af lejligheder. Alle pengene værd!’ skriver en partner i reklamebureauet i sin femstjernede anmeldelse.

’Jeg har skrevet på op til flere boliger og har fået hurtig svar ved spørgsmål til lejemålene,’ lyder det fra en menig ansat hos reklamebureauet.

Både Trustpilot-profilen til boligdk.dk (billedet), men også findroomie.dk, selejebolig.dk og dyreportal.dk har i dag advarsler. Det er bare ikke alle de uautentiske og meget glade anmeldelser fra venner og familie, som er fjernet. Skærmdump

Se her hvordan du afslører kopi-annoncerne, som boligportalerne vil sælge dig.

En profil med samme navn som et familiemedlem til en af direktørerne i boligdk.dk afleverer her sin femstjernede anmeldelse. Skærmdump

Fjerner omtale

Problemet er bare, at de fleste ægte kunder har den stik modsatte oplevelse: De får ingen reelle svar og ingen lejligheder ud af at bruge boligdk.dk. Kun en regning.

Ledelsen i Kong Gulerod Reklamebureau har ikke ønsket at svare på, hvorfor deres ansatte på Trustpilot lader som om, at de har været kunder hos boligdk.dk. Og bureauet har nu slettet omtalen på sin hjemmeside af det design og den udvikling af boligdk.dk, man har lavet.

Man kan stadig finde boligdk.dk i søgefeltet hos Kong Gulerod Reklamebureau. Men indholdet, som søgningen fører til, har firmaet i dag slettet. Skærmdump

’Vi er meget tilfredse med det arbejde, de har leveret,’ kunne man før sletningen læse i anbefalingen fra Christian Kjær Mathisen fra boligdk.dk.

Ifølge Forbrugerombudsmanden er det ulovligt at lægge falske brugeranmeldelser på Trustpilot, hvilket forleden førte til en politianmeldelse af et andet firma, Norström (nu Fauna Energi).

Også i denne sag havde en ansat hos en samarbejdspartner anbefalet firmaet på Trustpilot.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her skamroser Christian Kjær Mathisen fra boligdk.dk reklamebureauet, hvis ansatte gik på Trustpilot og spillede glade kunder. Skærmdump

Vil intet sige

Ekstra Bladet har de seneste uger adskillige gange bedt Philip Høygård Ørbæk, Kevin Bøje Reese og Christian Kjær Mathisen om et fælles interview om kritikken af deres forretningsmetoder.

Men de ønsker ikke at stille op til et interview, udover den korte telefonsnak det lykkedes Ekstra Bladet at få med Philip Høygård Ørbæk og en efterfølgende skriftlig redegørelse fra de tre.

Det har derfor ikke været muligt at få dokumentation for, at deres portaler - som de selv siger - har aftaler med de mange hjemmesider, der kopieres gratis annoncer fra. Hjemmesider som Den Blå Avis og internaterne afviser nemlig, at de har givet lov til det.

De tre direktører ønsker heller ikke at dokumentere, hvem deres ansatte faktisk er, hvis de overhovedet findes. Eller fortælle hvorfor de lader familie og venner lægge positive anmeldelser på Trustpilot, samtidig med at de har rapporteret over 200 kritiske anmeldelser til Trustpilot for at få kritikken slettet.