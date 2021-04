Narret på boligsider: Udlejere svarer aldrig

Brugere på boligdk.dk og findroomie.dk føler sig narret til at købe et abonnement, der giver dem kopierede, udløbede eller åbenlyst tvivlsomme boligannoncer for pengene

Da Freddie Lettegård og hans kæreste tidligere i år gik på jagt efter en lejlighed i København, skete det på boligdk.dk og findroomie.dk.

Det er de to boligportaler, som Ekstra Bladet onsdag afslørede i omfattende kopiering af annoncer fra sider som Den Blå Avis og home.dk. En kopiering, de ikke fortæller kunderne om. Og som de andre boligsider ike har givet tilladelse til.

– Men det hele ser jo topprofessionelt ud og er nemt at navigere rundt på, siger fynboen om baggrunden for, at han og kæresten valgte netop disse boligportaler.

Noget var helt galt

Han havde så meget tillid til boligdk.dk, at han endte med at tegne et abonnement.

Men der gik ikke mange timer, før Freddie opdagede, at noget var helt galt med hans prøveabonnement. For som betalende kunde kunne han pludselig se, at de fleste af annoncerne på siden var kopier med et link til andre sider.

- Der florerer også et utal af forældede annoncer i deres system.

Freddie Lettegård lurede hurtigt, at de to boligportaler ikke var pengene værd. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Internt beskedsystem

Han er dog mest kritisk over for en række af andre annoncer, der lød for gode til at være sande. De er ikke kopieret fra hjemmesider som Den Blå Avis og har heller ingen kontaktdata.

I stedet skal man skrive til annoncøren via boligportalernes interne beskedsystem, som er en blindgyde.

- Jeg vil skyde på, at vi i løbet af prøveperioden på fem dage nåede at skrive til udlejerne af mellem 10 og 15 af den type lejligheder.

- Og ikke en eneste gang fik vi svar.

Lokket til abonnement

Samme oplevelse har Johanne Horn Hassingbo, der igennem en måned betalte for et abonnement for at finde en lejlighed i Århus og kontaktede op mod 20 forskellige udlejere via det interne beskedsystem.

- Jeg fik ingen svar og absolut ingenting ud af de 299 kroner, som det kostede. Derfor afmeldte jeg abonnementet, men fik dagen efter en besked fra en udlejer, som jeg nu ikke kunne se, fordi jeg ikke længere betalte.

- Da jeg var desperat efter en ny lejlighed, valgte jeg at købe medlemskab igen.

- Men beskeden sagde, at de ville have mere info. Og der kom aldrig et brugbart svar tilbage, selvom jeg skrev flere gange.

Boligdk.dk og findroomie.dk er absolut værdiløst, hvis man leder efter en lejebolig, mener Johanne Horn Hassingboe, som i dag føler sig groft narret til at betale for et abonnement. Privatfoto

Holdt for nar

Freddie Lettegård valgte at opsige sit prøveabonnement, inden han skulle betale fuld pris. Også han fik et par dage senere pludselig et svar fra en udlejer, men lod sig ikke lokke til et nyt medlemskab.

- De driver jo en forretning, hvor man som kunde føler sig totalt taget ved næsen, siger han om oplevelsen.

- Og 300 kroner om måneden er altså mange penge, hvis man blot bliver holdt for nar med et system af forældede og tilsyneladende falske annoncer, hvor ’udlejere’ først svarer, når man ikke længere er betalende medlem.

Her kopierer de fra Herunder kan du se de boligsider, som boligdk.dk og findroomie.dk har kopieret flest annoncer fra: home.dk dba.dk heimstaden.dk newsec.dk boinord.dk gobolig.dk balder.dk taurus.dk aunboel.dk housingdenmark.com laros.dk lejeboligmaegleren.dk Kilde: Dataanalyse af stikprøve, april 2021

