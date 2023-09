Ny skat sætter run på det københavnske boligmarked

Oplever du, at din nye ejendomsvurdering er helt skæv? Skriv til journalisten på mako@eb.dk

Selvom det for mange er svært at få fodfæste på hovedstadsområdets boligmarked, fordi boligpriserne er stukket af, samtidig med at låneudgifterne har været på himmelflugt, så har den forestående nye boligskattereform fået flere købere til at slå til.

Køber du boligen inden udgangen af året, får du nemlig glæde af den rabatordning, der er lavet for de boliger, der står til de største stigninger i ejendomsvurderinger.

- Vi forklarer denne her opblomstring på ejendomsmarkedet med, at der er nogle, der handler nu for at spare skat i en årrække frem. Vi har især set det i København, hvor folk køber lejligheder. København er bare mere påvirkelig end for eksempel Aarhus af både renteændringer, men også af sådan noget som skat, fordi folk ser boligkøb i København som en investering, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit.

- En eventuel rabat gælder for dem, der ejer en bolig 1. januar 2024, men kun så længe de ejer boligen. Når boligen handles, forsvinder rabatten, forklarer Mira Lie Nielsen. Foto: Nykredit

De nye boligskatter, som følger de nye vurderinger, har en indbygget rabatordning, der gør, at de, der ejer en bolig 1. januar 2024, sikres mod at betale mere i samlet boligskat i 2024, end de ville gave gjort, såfremt de nuværende regler fortsat var gældende.

- Du får en nedsat skat, som du aldrig skal betale, fortæller Mira Lie Nielsen og forklarer, at det kun er en god idé at sætte sin underskrift på en købskontrakt, hvis man har en lang horisont.

- De nuværende ejere kan blive ramt på et salg efter nytår, for når skatten er højere, så er værdien på boligen alt andet lige lavere. Det fungerer som en rentestigning – med samme indkomst kan du købe mindre, fordi mere skal lægges i faste udgifter. Men hvis man har en tidshorisont på syv til ti år, så kan jeg godt forstå, at man vælger at købe inden årsskiftet.

Cirka 80 procent af danskerne får en skattelettelse med den nye boligreform i 2024. De resterende 20 procent får en skatterabat i overgangsåret fra 2023 til 2024.

Går du i salgstanker, skal du derfor overveje, om du skal sælge nu og give en eventuel rabat videre til køber. Sælger du senere end nytår, får hverken du eller køber rabat.

12. september 2023 får 1,7 millioner danske boligejere en ny boligvurdering, som skal danne grundlag for deres kommende boligskat fra 2024, hvor den nye skattereform træder i kraft. Du kan blive klogere på de kommende vurderinger og selv regne din boligskat ud her.